擦亮反光鏡女孩重返金門度蜜月 楊鎮浯頒感謝狀

去年騎單車走遍大小金門時沿途擦亮50幾面路口反光鏡的台中女孩陳姵君新婚，她帶著夫婿重返金門度蜜月。金門縣長楊鎮浯今天頒贈感謝狀，感謝她讓金門亮起來，變得更美麗。

陳姵君與丈夫孫維孝今天上午拜會楊鎮浯。陳姵君提到，她去年5月間與扶輪社友人到金門旅遊，送走友人後，她獨自一人騎著單車繼續探索金門的美。

她表示，發現透過路口反光鏡的廣角，可以捕捉金門更多的美，可惜的是不少反光鏡上積累不少灰塵，她便到賣場購買刮刀及玻璃清潔劑，擦亮反光鏡，讓鏡中的她與周遭景物亮起來。

她指出，當時在往後幾天行程裡，她騎到哪裡、就擦到哪裡，讓她擁有了一個很不一樣的金門初體驗。

楊鎮浯表示，去年看到媒體對於陳姵君的相關報導後，深受感動，提醒縣府人員，如果陳姵君再到金門，一定要通知他，讓縣府有機會向她致意。

他說，這回陳姵君與上星期完婚的丈夫孫維孝到金門度蜜月，預定傍晚搭機返回台中。趕著在他們離開金門前，頒贈陳姵君感謝狀，讚揚她發揮愛心與善心，讓金門更美麗。

身兼中華民國匹克球協會公關組長的陳姵君利用這次重返金門的機會，前往金門高中推廣匹克球運動。擔任協會裁判長的孫維孝表示，匹克球是結合羽球、網球及桌球的運動，適合10歲到90多歲年齡層，在美國已有57年的歷史。

楊鎮浯表示，感謝他們把匹克球介紹給金門。