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第14次普工作展開 高雄各工業及服務業普查所陸續掛牌

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。記者陳弘逸／攝影
高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。記者陳弘逸／攝影

高雄市政府為配合全國工業及服務業普查作業，於今年3月10日正式掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。

這次全國普查工作將於6月1日至7月31日全面展開實地訪查工作，普查對象分為兩大類，第一類以礦業、製造業、電力及燃氣供應業等；第二類為批發、零售、住宿餐飲、不動產、運輸倉儲等服務業。

楠梓區長吳淑惠表示，依據過去普查結果，楠梓區在批發、零售、住宿及餐飲這二項行業是最大宗，另普查是政府掌握工商及服務業經營與發展趨勢的重要管道，以利後續訂定相關補助或展業政策與稅務無關，相關資料也不會提供給稅務單位。

「高雄市工業及服務業普查處」由市長擔任普查長，所屬經濟發展局、衛生局、民政局、主計處及所轄38區公所等，共同推動普查業務；各普查所由該區長擔任主任，以利推動普查工作。

根據5年前工業及服務業普查結果，高雄工業及服務業總數約16萬7千多家，在高雄38個行政區中，楠梓區就占1萬家，屬普查所等級的第二級；另楠梓區共37個里，普查對象約9661戶，將動員60名里幹事及相關人員擔任普查員、指導員、審核員等，共同推動普查作業。

高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。記者陳弘逸／攝影
高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。記者陳弘逸／攝影
高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。記者陳弘逸／攝影
高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。記者陳弘逸／攝影

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