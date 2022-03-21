第14次普工作展開 高雄各工業及服務業普查所陸續掛牌

高雄市政府為配合全國工業及服務業普查作業，於今年3月10日正式掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，高雄各區公所也於今天正式掛牌成立普查所，並同步配合展開普查各項工作。

這次全國普查工作將於6月1日至7月31日全面展開實地訪查工作，普查對象分為兩大類，第一類以礦業、製造業、電力及燃氣供應業等；第二類為批發、零售、住宿餐飲、不動產、運輸倉儲等服務業。

楠梓區長吳淑惠表示，依據過去普查結果，楠梓區在批發、零售、住宿及餐飲這二項行業是最大宗，另普查是政府掌握工商及服務業經營與發展趨勢的重要管道，以利後續訂定相關補助或展業政策與稅務無關，相關資料也不會提供給稅務單位。

「高雄市工業及服務業普查處」由市長擔任普查長，所屬經濟發展局、衛生局、民政局、主計處及所轄38區公所等，共同推動普查業務；各普查所由該區長擔任主任，以利推動普查工作。