代向台電求償變法律協助 高市國民黨團KK政線質疑市府詐騙

高雄市議會國民黨團KK政線今午鎖定台電303大停電事件強力檢討，李眉蓁指高雄不只欠電，台電興達電廠二年三次大停電更是「欠電」（修理），議員李亞築質疑市府向台電求償一事無具體作為，市府祕書長郭添貴回應，有提供法律諮詢，但未明說究竟是否已向台求償，李一度氣得批郭「鬼打牆」。

KK政線今午針對台電問題提出5大要求，包括向台電求償、啟動代位求償；興達、大林電廠不再增加發電量，不可增加燃氣機組；高雄優先做分散式電網、儘速設置交通號誌不斷電系統、如再跳電高雄應帶頭要求經濟部長王美花下台。

率先開轟的李眉蓁向陳其邁說，市府不是中央附屬單位，堂堂直轄市也不是鄉下地方，303停電時，許多餐廳備料因停電一天損失十幾萬，人民生活被打亂，市府之前發高雄券振興經濟的努力，一夕抹滅。

她說，高雄常停電，網路已流傳「停電理由產生器」再三揶揄。高雄被說成鄉下地方，未見市長硬起來幫忙爭取，興達電廠二年來造成三次大停電，三個人為疏失造成千萬用戶影響，實在很誇張。

陳其邁回覆，3月10日羅副市長已率隊到興達廠要求一個月內提出完整報告，對工安環保及各項設施的檢查也會嚴格要求落實，事發時他就要求台電要解決區域電網問題，且拿出誠意面對賠償問題。

市議員李亞築說，303停電12小時，很多民眾買蠟燭照明買不到，養殖魚等不了電，翻肚救不回，她詢問祕書長郭添貴，市府有無設置索賠窗口，郭回應，3月9日起至19日已由法制局提供諮詢協助，李進一步問，協助變諮詢，是詐騙集團嗎？至今有多少戶登記求償，郭回覆，100多件申請協助，語畢李亞築氣得罵，才100多戶，民眾是不知道？還是市府不作為！市長「自己發的電自己用」，難道只是口號。

市議員蔡武宏指出，高雄應優先做「分散式電網」，才能確保高雄發的電能優先給高雄用，不要再發生最晚復電的狀況。

陳其邁說，非常認同蔡武宏的提議，南部地區尤其是高雄一定要優先落實分散式電網，長期以來北部、中不缺電，南部電廠的電集中在龍崎變電所，集中電網造成大停電，高雄卻最慢復電非常不應該。

蔡武宏也提出，高雄823名警力、128名義交，但仍造成多起交通事故，應儘速設置交通號誌不斷電系統。不斷電系統一組約7萬，6月將在路口設置80組不斷電系統，數量不足，應爭取中央補助。陳其邁回應，高雄幅員廣大，涉及公共安全的交通號誌應最晚停電，預計今年第二季將完成80個路口不斷電號誌，會加快腳步增置。