快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好戲連番登場 屏東戲劇節套票即日起開賣

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2022屏東戲劇節從4月30至8月7日，以「傳統VS.現代激盪」為主題，邀請明華園戲劇總團及黃字團等重量級團隊，在屏東藝術館演出，優惠套票即日起開賣。圖／屏東縣府文化處提供
2022屏東戲劇節從4月30至8月7日，以「傳統VS.現代激盪」為主題，邀請明華園戲劇總團及黃字團等重量級團隊，在屏東藝術館演出，優惠套票即日起開賣。圖／屏東縣府文化處提供

2022屏東戲劇節從4月30至8月7日，以「傳統VS.現代激盪」為主題，邀請雲門舞集、明華園戲劇總團及黃字團、十鼓擊樂團、秀琴歌劇團、臺灣豫劇團、新古典室內樂團、蒂摩爾古薪舞集等重量級團隊，於屏東藝術館演出，優惠套票即日啟售。

傳統戲曲以歌仔戲及豫劇為主力，由明華園戲劇總團領軍，推出「么嘍正傳」首部曲，由無敵小生孫翠鳳、陳子豪與陳昭賢帶領新秀述說如何在紛亂的環境中安然自在地能活出一片天。

明華園黃字戲劇團「隋唐英雄傳」為國家文藝獎得主陳勝國力作，歌仔戲傳統古冊連本大戲，經典上演。台灣豫劇團與秀琴歌劇團皆首次至屏東表演，由豫劇皇后王海玲領銜主演帶來2022年新編大戲「金蓮纏夢」，秀琴歌劇團則以年度全新創編祈福大戲「海神媽祖」與屏東民眾見面。

現代作品演出陣容，由十鼓擊樂團「祈天鼓動」打頭陣，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，展現來自台灣的生命力。

雲門舞集「十三聲」，由藝術總監鄭宗龍編舞，被外媒譽為「震懾全面感官的文化記憶」的作品，集結跨界音樂人林強，將台灣土地特有的聲音帶進舞作。

今年首度榮獲「TAIWAN TOP」演藝團隊殊榮的新古典室內樂團，特別搬演經典作品「阿嬤的歌本」2.0版，以原創許逸聖的劇本，經由導演吳維緯重新改編，並邀請劇場設計翹楚王奕盛，擔任影像和舞台設計，打造全新版本。

屏東縣政府委託製作，具屏東原創特色蒂摩爾古薪舞集「bulabulay mun？」，以舞蹈劇場形式呈現牡丹社事件，讓人重新感受歷史。

屏東戲劇節套票任選2場享75折優惠，戲迷們不可錯過，購票請洽詢屏東演藝廳08-7227699或逕自上Opentix兩廳院售票系統購票。

2022屏東戲劇節邀請新古典室內樂團，特別搬演經典作品《阿嬤的歌本》2.0版，打造全新版本。圖／屏東縣府文化處提供
2022屏東戲劇節邀請新古典室內樂團，特別搬演經典作品《阿嬤的歌本》2.0版，打造全新版本。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 樂團 明華園 屏東

延伸閱讀

屏縣空氣品質不良應變 要求上風處降載10％

屏東戲劇節激盪傳統與現代 雲門、明華園連翻上演

屏東21歲男酒駕連撞5車 酒測值0.83毫克送辦

進口越南洋蔥疑中國洗產地？ 陳吉仲：這說法沒有證據

相關新聞

停電變日常 高市議員黃紹庭仿確診個案kuso停電表格

高雄近日多次停電，外界對停電撞況倍感不耐、放大檢視，今早高雄市長陳其邁至議會施政報告質詢，幾乎同一時間大社、鳳山都有停電...

代向台電求償變法律協助 高市國民黨團KK政線質疑市府詐騙

高雄市議會國民黨團KK政線今午鎖定台電303大停電事件強力檢討，李眉蓁指高雄不只欠電，台電興達電廠二年三次大停電更是...

嘉義市確診夫妻至恆春萬巒出遊 屏縣府公布足跡

屏東縣政府21日公布嘉義市一名男性確診者案號22041與妻子案號22040曾至屏東足跡，2名確診者在3月17、18日自駕...

第14次普工作展開 高雄各工業及服務業普查所陸續掛牌

高雄市政府為配合全國工業及服務業普查作業，於今年3月10日正式掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，高雄各區公所也於今天...

好戲連番登場 屏東戲劇節套票即日起開賣

2022屏東戲劇節從4月30至8月7日，以「傳統VS.現代激盪」為主題，邀請雲門舞集、明華園戲劇總團及黃字團、十鼓擊樂團...

鳥築巢、打雷 今造成高雄大社、鳳山近2500戶停電

高雄楠梓變電所今天再傳饋線跳脫，導致887戶停電，這是周內楠梓變電所饋線第二度跳脫，台電高雄營運處調查，主要是鳥築巢時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。