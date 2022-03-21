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停電變日常 高市議員黃紹庭仿確診個案kuso停電表格

聯合報 / 記者林巧璉王昭月陳弘逸／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭仿新冠肺炎確認個案表格，製作「今日停電確定案例」。圖／黃紹庭團隊提供
高雄市議員黃紹庭仿新冠肺炎確認個案表格，製作「今日停電確定案例」。圖／黃紹庭團隊提供

高雄近日多次停電，外界對停電撞況倍感不耐、放大檢視，今早高雄市陳其邁至議會施政報告質詢，幾乎同一時間大社、鳳山都有停電狀況。高市議員黃紹庭仿效新冠肺炎確診個案表格，在臉書貼出kuso的「停電確定個案」，今日停電原因是鳥巢，諷刺台電和市府。

黃紹庭說，今天全台又發生三起無預警停電，高雄兩起，台北一起。高雄停電的理由是鳥巢，1000個停電理由繼續累積，但就是不缺電，停電似乎成為台灣人日常生活的一部分。黃質疑，經濟部長王美花欺負高雄人，更批陳其邁身為高雄市長卻不幫高雄人講話，還幫王美花說話。

今天多位藍營議員痛批台電停電、市府不作為，陳其邁今質詢時表示，303全台大停電過後，市府就至興達電廠視察，深入了解停電原因，也要求台電儘速改善電網脆弱問題，也會要求台電拿出誠意來賠償市民的損失。

今天上午10時20分楠梓變電所，因高壓線路故障導致饋線跳脫，造成大社區民權路、中正路一帶共887戶停電，台電獲報後，立即派員搶修，經查是鳥築巢時，樹枝掉落碰觸設備。直到接近中午11時9分全數復電。另外，鳳山衛武45饋線配電場開關S03今早10點5分也因打雷致避雷器不良，引起小環路跳脫，造成鳳山區中興街、裕昌街一帶共1516戶停電。

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