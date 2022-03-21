台積電預計6月建廠 高市府規劃交通、教育等配套
台積電進駐中油高雄煉油廠舊址，預計6月建廠，高雄市議員今天質詢關注廠址污染整治及周邊交通、教育配套，市長陳其邁說，加強監測污染整治，並擬規劃雙語學校、拓寬道路等。
台積電將進駐的中油高雄煉油廠舊址，未來將轉型為楠梓產業園區，園區內需要整治的污染場址面積約169.5公頃，共分為6區，採分區整治，目前第1階段進行第3區整治，主要採熱脫附及生物復育等工法。
陳其邁今天上午在高雄市議會進行施政報告與質詢時指出，今年3月4日園區環評初審，將修正後再行審查，預計今年6月園區工程、廠商建廠同步施工。
無黨團結聯盟的市議員陳善慧關注園區土污整治情形，他要求市府一定要公開整治相關資訊，才能讓市民放心，同時要極力避免2次污染。
陳其邁答詢表示，熱脫附機器通過驗證，正在試運轉，主要關鍵是設定、參數等需調整到最佳狀態。市府也會加強周界監測避免2次污染，在排放風口處也會定期監測。
民進黨市議員黃文志則詢問台積電進駐後交通、教育等配套措施，陳其邁說，會視建廠情形，增加學校數量，市府也會因應跨國人才進駐，規劃雙語學校。
對於交通規劃，陳其邁說，短期會將翠屏路西側拓寬，也會新闢道路強化聯外交通，包括新台17線北段5月通車；南段6月啟動規劃設計，預計民國114年完工，同時高雄還有捷運等大眾運輸系統，可供員工通勤搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言