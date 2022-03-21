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台積電預計6月建廠 高市府規劃交通、教育等配套

中央社 / 高雄21日電

台積電進駐中油高雄煉油廠舊址，預計6月建廠，高雄市議員今天質詢關注廠址污染整治及周邊交通、教育配套，市長陳其邁說，加強監測污染整治，並擬規劃雙語學校、拓寬道路等。

台積電將進駐的中油高雄煉油廠舊址，未來將轉型為楠梓產業園區，園區內需要整治的污染場址面積約169.5公頃，共分為6區，採分區整治，目前第1階段進行第3區整治，主要採熱脫附及生物復育等工法。

陳其邁今天上午在高雄市議會進行施政報告與質詢時指出，今年3月4日園區環評初審，將修正後再行審查，預計今年6月園區工程、廠商建廠同步施工。

無黨團結聯盟的市議員陳善慧關注園區土污整治情形，他要求市府一定要公開整治相關資訊，才能讓市民放心，同時要極力避免2次污染。

陳其邁答詢表示，熱脫附機器通過驗證，正在試運轉，主要關鍵是設定、參數等需調整到最佳狀態。市府也會加強周界監測避免2次污染，在排放風口處也會定期監測。

民進黨市議員黃文志則詢問台積電進駐後交通、教育等配套措施，陳其邁說，會視建廠情形，增加學校數量，市府也會因應跨國人才進駐，規劃雙語學校。

對於交通規劃，陳其邁說，短期會將翠屏路西側拓寬，也會新闢道路強化聯外交通，包括新台17線北段5月通車；南段6月啟動規劃設計，預計民國114年完工，同時高雄還有捷運等大眾運輸系統，可供員工通勤搭乘。

陳其邁 台積電 中油

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