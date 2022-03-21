屏縣空氣品質不良應變 要求上風處降載10％

環保署近日公布修正空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法，屏東縣環保局依此應變辦法，強化縣內跨局處及跨縣市應變合作，配合空品不良季節禁止作為相關管制；針對現行法規未規範臭氧8小時事件日，環保局在去年8月與高市環保局協商取得共治，從去年9月起啟動高屏空品區臭氧事件跨縣市合作。

屏東縣環保局指出，除依據環保署今年3月3日公告修正的辦法，提升屏東縣區域防制措施，當預報隔日達預警中級時，屏東縣及上風處（高雄市）的指定固定汙染源必須降載減排10%，共同為高屏空汙總量管制區一起努力。

屏東縣環保局指出，2021年8月13日與高雄市環保局協商取得共識，從20201年9月起啟動高屏空品區臭氧事件日跨縣市合作機制，兩縣市依據預報臭氧8小時AQI>100或當天屏東及潮州測站臭氧小時值>100ppb時，兩縣市同步通報轄內汙染源配合降載減排，同步加強汙染源稽查作業，統計去年9月至今年2月臭氧事件日較去年同期減少24站日。

環保局指出，屏東縣府針對空品不良的應變作業在法規修法前即採取更嚴格的管制標準，根據空品預報值要求縣境內前三十大固定汙染源在預警中級時降載減排2%。

在空品不良時無論是否為假日均立即派員進行各項汙染源查核，確認各工廠符合應變計畫規範。今年環保局將重新再盤點縣內固定汙染源，並要求各廠在各製程及各項汙染防制措施再提升，針對指定汙染源在預警中級時配合降載減排10%；廢木材作為燃料鍋爐的作為將依規定列入空品不良時禁止作為，強化假日各項汙染源稽查作業。