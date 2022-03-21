未登工廠申請截止日 高市申請率逾100%

今天是未登記工廠納管申請截止期限，高雄共列管4228家未登工廠，截自今天中午已有4257家申請，申請率逾100%。高市經發局指出，目前已核准2154家工廠申請，核准率50.5%，截止申請後會再盤點未申請名單。法規規定期限內未申請業者，將遭停水、停電，近期經濟部中部辦公室將找各縣市開會，確認後續處理，開會前不會執行停水、停電。

經發局指出，今天是申請最後一天，收件數大增，申請業者已超過經發局列管數量，「不排除有些業者是過去訪視時漏掉，為列管的工廠。」因經發局簡化申請流程，鼓勵業者先遞件申請，維護自身權益。經發局也判斷，申請業者有不少是倉儲、非製造加工或維修業，「這些業者不符合申請資格，但可能因看到新聞提及斷水、斷電，擔心權益受損才先遞件。」

業者坦言，關於工廠管理輔導法及農地違章工廠申請納管的資訊來源，許多都來自代辦業者，或曾遭檢舉的廠房才特別留意此一問題，鮮少有公部門會主動告知或宣傳相關消息。許多人等於變相被代辦業者任意「宰殺」，代辦費貴，至少10萬元起跳，且日後就算取得特定工廠登記證後，許多業者對相關法令還是存有很大的資訊落差。

業者也憂心，大多廠房設立逾數十年，近幾年因應法規進行調整，已有部分廠房營業項目或設備不符合，難通過申請，需花上更多費用來改善，日後取得資格還需依據坪數繳納管費，雖然上限是10萬元，但也是不小的支出，倘若日後法規再度調整，恐怕會有很多廠房難以負荷這些「管理費」而關門。

市議員林智鴻今質詢時表示，市府應加速審查，儘速輔導業者合法、轉型，對高雄的產業轉型和發展非常重要。針對未申請的工廠也應該有相關配套措施。經發局指出，近日多數人力都投入收件作業，截止收件後將加速審查。