303大停電 陳其邁：台電要誠意面對賠償問題

國民黨高雄市議會黨團今天質詢303大停電議題，要求市府代位求償、督促台電改善。陳其邁說，一定要求台電改善並負起賠償責任，不論訴訟或求償，台電都要有誠意解決民眾損失。

高雄市議會今天進行第3屆第7次定期大會，國民黨鎖定303大停電議題，國民黨團總召童燕珍要求議事廳熄燈，「希望市長感受停電老百姓承受的痛苦。」

陳其邁回應質詢，這次因興達電廠新舊機組交替、防呆機制和人員管理有問題釀災，他非常不滿，尤其電網因應南電北送設計，造成高雄最後才復電，台電一定要立即改善。他也說，台電應該要有誠意面對賠償問題，不論是面對訴訟或求償，都要有誠意解決民眾損失，市府也會全力協助民眾求償。

陳其邁也呼籲，各地方一定要負起自己發電的責任。

童燕珍質詢表示，近年停電事件次數多，高雄常是最後復電地區，引民眾恐慌、痛苦。高雄去年底在遠見評鑑中，成為6都中民眾最不想居住的城市，常停電、空氣差讓大家都不想來住。

童燕珍說，高雄市是工業城市，對全台經濟發展有巨大貢獻，也飽受空污之苦。國民黨團要求市府立刻啟動跟台電的求償機制，發起代位求償，不要只是跟台電「嗆聲」而已。

議員劉德林表示，高雄是發電重鎮，還要南電北送，這次停電高雄人不只是2等公民、更是5、6等公民。他說，企業來高雄設廠，一旦沒電沒水，一切都是空的，市府一定要為民眾出頭。

議員陳麗娜批評陳其邁，遇到中央就「暖男」變「軟男」，質疑在動物園、運動中心等建案拿台電、中油捐助，「是不是吃人嘴軟」，要求陳其邁除口頭批評南電北送、台電犯低級錯誤外，要實際做出改善。

國民黨團並齊喊「南電北送、市民袂爽」，贈送寫著「國泰」、「民安」2隻紅蠟燭給陳其邁，希望體恤高雄人民、全國人民的辛苦，負起向台電求償、要求改善的責任。