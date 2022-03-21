恆春半島演訓每年砲火逾百日 居民：地方需求要被尊重

國軍在恆春半島演訓，訓場周邊因火砲炸射演訓造成生活影響，地方認為，睦鄰補償金限公共建設及活動，沒有直接受惠居民，要軍方訂定符合民眾需求的適當項目，否則抵制今年演訓。國防部首度引用「全民防衛動員準備法」回應，強調國防部依法得設立永久或暫時性的演習區域，實施演習與訓練。屏東縣恆春鎮長陳文弘說，地方需求需要被尊重。滿州鄉長余增春說，國防部用強勢性方式要地方同意，民眾會怎麼反應，應該大家多溝通，不要用上壓下態度處理。

屏東恆春半島是國軍本島重要的演訓地區，對訓場周邊因火砲炸射演訓造成生活影響，國軍17年前立法以地方睦鄰工作要點發放睦鄰經費做為補償，半島4鄉鎮恆春鎮、車城鄉、滿州鄉和牡丹鄉都反映項目限公眾的基層建設、社區活動等，居民未直接受惠，對回饋無實質感受。

對於國防部首度引用「全民防衛動員準備法」回應，恆春鎮長陳文弘說，上周鎮公所有到國防部開會，開會沒有什麼結論，大家都還在協調中。睦鄰經費的限制一大堆，地方覺得限制不合理。他兩周前到台北，結果國防部卻說臨時有事不方便接見他們，覺得很失望，從恆春到台北，隔天要出發，卻晚間才打來一通電話就取消。

滿洲鄉長余增春說，基本是配合國家軍事演訓計畫，但國防部要用高壓、強勢性的態度要居民同意接受，那民眾會怎麼反應？應該是要多溝通，大家坐下來溝通，不要用上壓下態度處理。烏俄戰爭讓大家了解國防是很重要，國防部應該要講給老百姓聽大家理解，共同體會。

滿州鄉有九鵬基地，一年超過160天都在演訓，其他都是東北季風影響，天氣不好漁民也不能出去捕魚。

牡丹鄉公所今年發函軍方，對陸軍8軍團在旭海村三射坪射擊場年度火砲射擊，指旭海部落會議半年前決議要求軍方修改睦鄰工作要點，訂定符合民眾需求的適當項目，包括生活扶助、社會福利措施、房屋修繕、禁漁補償、產業發展等。

牡丹鄉旭海村長潘勳鶴說，今年部落就沒有提報三射坪射擊場的睦鄰經費，面對一年有一百多天演訓，居民很無奈，睦鄰經費不應該限制那麼多，睦鄰經費要做基礎建設，但基礎建設本來就是國家要做的不是嗎？演訓的位置剛好都是漁民作業漁場，影響漁民生計，也不給村民實質補助。

潘勳鶴說，飛彈砲射，一砲的分貝都很高，房屋龜裂，也無法修繕補助，只能隔音、冷氣空調，希望睦鄰補助要能接地氣。