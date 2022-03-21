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中油高煉廠整治設備劣 工務局：試運轉無虞

聯合報 / 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄市議會無黨團結聯盟黨團質詢。記者林巧璉／攝影
高雄市議會無黨團結聯盟黨團質詢。記者林巧璉／攝影

高雄市議會今天進行第三屆第七次定期大會，無黨團結聯盟黨團關注中油高煉廠整治狀況。市議員陳善慧表示，目前第三區整治已進入熱脫附工法，周邊堆了很多土，整治一定要公開資訊才能讓市民放心。黨團也擔心，設備不夠先進，擔憂二次汙染。

高市長陳其邁表示，目前熱脫附機器通過驗證，目前正在試運轉，主要關鍵是設定、參數等需調整到機器最佳狀態。熱處理部分如何避免二次汙染一定會加強周界監測，另外在排放的設備抽風口處也都會定期監測。

市議員李順進指出，第三區周邊就是P37油槽，監督小組看到的熱脫附設備過於簡略，「感覺只是應付了事，地方也有傳出這些設備不夠專業，可能是採用台製、周邊國家製造，據說此設備無法使用，整治遇瓶頸。」市民憂心設備不夠專業，將造成二次汙染、影響生態。

工務局長楊欽富澄清，熱脫附設備沒有要求品牌，目前三家廠商使用的設備都是最新的，「設備絕對不簡陋，目前設備試運轉中，沒有停擺。」環保局長張瑞琿指出，目前熱脫附設備試運轉已達八成，對於空氣品質都會持續監測。

新工處長許永穆表示，熱脫附設備需有設置許可，試運轉達到一定的量才會進入操作許可，「監督小組到中油高煉廠看的時候就是汙土已處理後，現場並無異味，也代表有其成效。」

黨團總召朱信強、市議員吳益政都關注303全台大停電。吳益政說，台電頻繁停電，有四成是因設備問題、六成是外部問題，民眾都很好奇停電原因，因實際找出停電原因。朱信強指出，興達電廠何時能除役，興達電廠多次出狀況造成全台大停電，不能只是人為疏失就帶過，台電提出電費95折賠償太低，「市長應用公權力調查台電狀況。」

陳其邁指出，台電人員青黃不接，這是管理疏失，另外303大停電主要是誤操作和防呆操作失能，電網脆弱也是事實，長期南電北送也造成電網不均。陳其邁也說，一定會代替市民要求台電拿出更大的誠意賠償。

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