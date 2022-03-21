大停電成高市議會藍營砲轟焦點 綠營「作球」替邁解危

高雄市長陳其邁今早赴議會做施政報告，國民黨團聚焦303大停電問題猛攻，接續質詢的民進黨團則針對台電電廠多在高雄，卻讓高雄承受燃煤汙染且復電最慢等問題，接連「作球」讓陳其邁完整說明，陳其邁對此順勢向台電表達嚴正立場，並表示會全力協助民眾求償。

上午質詢時間，市議會國民黨團針對台電303大停電一事集中火力質詢陳其邁，不僅要求議場關燈，還贈送一對「國泰民安」蠟燭反諷，不過接續登場的民進黨團，則透過質詢讓陳其邁針對停電等問題暢所欲言。

議員黃文益表示，市府近一年來認真施政，大家都有感，尤其招商引資成績有目共睹，包括民間投資額創歷來新高，施政有規畫，不是想什麼才做什麼，但未來台積電等大廠下來，究竟會帶來多少外來就業人口，市府如何抑制房價波動，社宅如何無縫接軌，市府都應有有所配套。

陳其邁答詢表示，未來估算高雄各大產業園區約能引入4.5萬就業人口。其中穩懋估算約有4000戶的安家求，逾一半就業人力需由外市移入，因此市府目前推出「囤房稅」，除抑制短期炒作，也希望轉價給青年當租金補貼。

議員邱俊憲接續說，高雄未來要邁向大發展，水電供應大家都關心，市長就任初期面對百年缺水難關，高市是最早復水的縣市，大家有目共睹，但電力部分，有何具體作為？國內電廠多數在高雄，但高雄復電卻最慢，市府有何備案？

陳其邁說，城市的進步是點滴累積，沒有終南捷徑，天上掉下來的禮物，他感謝「花媽」等歷任市長為高雄建設奠下基礎 ，他當市長的責任，讓高雄加速往前。這次大停電，並不是供電不足，而是區域電網韌性不足，興達電廠新舊機組不相容，他對這次停電也非常不滿，尤其高雄又最末復電，他要求台電一定要立即改善，以誠意解決，「這是我嚴正的態度」，他也會全力協助民眾向台電求償。