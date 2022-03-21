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高市第2次「零舉借」 陳其邁：拚經濟有成

中央社 / 高雄21日電

高雄市去年度歲入、歲出決算兩平，市府財政局今天表示，在市府開源節流下，高雄市去年度實際淨舉借為零，還結餘新台幣0.18億元；這也是高雄縣市合併後，第2次達到零舉借目標。

高雄市110年度預算案淨舉借62.09億元，但高雄市財政局長陳勇勝今天接受中央社記者訪問表示，高雄110年度財政收支平衡，實際淨舉借為零。這是高雄縣市合併後第2次達成年度零舉借，第1次是在2017年前市長陳菊執政時。

對此，高雄市長陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，主要是去年拚經濟有成，稅收增加，歲入實收超出22.08億元，同時撙節開支，歲出減少約40.19億元。

財政局今天也發布新聞稿指出，110年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，為縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高。

配合中央發行的振興五倍券，高市府推出高雄券及商圈夜市券，同時兼顧財政健全、開源節流，初估去年度決算達成收支平衡，且結餘0.18億元。

陳勇勝表示，高雄市累積至今1年以上公共債務約2463億元，累積負債高有結構性因素，但市府嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較108年度決算新增舉借10.37億元，109年度31.26億元，顯示財政已朝穩定改善方向前進。

陳勇勝說，減債無法一步到位，鐵路地下化及捷運輕軌建設，都需要龐大經費挹注，未來持續透過積極招商引資、爭取中央建設經費補助、爭取增加中央統籌分配稅款財源、加強市有土地活化開發等開源措施等，持續健全財政。

高雄市 縣市合併 夜市券

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