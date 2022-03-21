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屏東戲劇節激盪傳統與現代 雲門、明華園連翻上演

中央社 / 屏東縣21日電

屏東戲劇節從4月30至8月7日，以「傳統vs.現代激盪」為主題，邀請雲門舞集、明華園戲劇總團及黃字團、秀琴歌劇團、台灣豫劇團等在屏東藝術館連翻上演，優惠套票已啟售。

屏東縣府文化處新聞稿表示，4月30至8月7日的屏東戲劇節以「傳統vs.現代激盪」為主題，邀請雲門舞集、明華園戲劇總團及黃字團、十鼓擊樂團、台灣豫劇團、秀琴歌劇團、新古典室內樂團、蒂摩爾古薪舞集等重量級團隊，在屏東藝術館演出。

文化處表示，傳統戲曲以歌仔戲及豫劇為主力，由明華園戲劇總團領軍，推出「么嘍正傳」首部曲，當家小生孫翠鳳、陳子豪與陳昭賢帶領新秀述說如何在紛亂環境中安然自在地活出一片天。

明華園黃字戲劇團「隋唐英雄傳」為國家文藝獎得主陳勝國力作，歌仔戲傳統古冊連本大戲，將經典上演。

台灣豫劇團與秀琴歌劇團都首次到屏東表演，「豫劇皇后」王海玲領銜主演帶來2022年新編大戲「金蓮纏夢」；秀琴歌劇團以年度全新創編祈福大戲「海神媽祖」與屏東民眾見面。

現代作品演出陣容，由十鼓擊樂團「祈天鼓動」打頭陣，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，展現來自台灣的生命力。

雲門舞集「十三聲」由藝術總監鄭宗龍編舞，被外媒譽為「震懾全面感官的文化記憶」的作品，集結跨界音樂人林強，將台灣土地特有的聲音帶進舞作。

今年首度榮獲「TAIWAN TOP」演藝團隊殊榮的新古典室內樂團，特別搬演經典作品「阿嬤的歌本」2.0版，以原創許逸聖的劇本，導演吳維緯重新改編，並邀請劇場設計翹楚王奕盛，擔任影像和舞台設計，打造全新版本。

屏東縣政府委託製作、具屏東原住民創作特色的蒂摩爾古薪舞集「bulabulay mun？」，以舞蹈劇場形式呈現牡丹社事件，帶領民眾重新感受歷史。屏東戲劇節套票任選2場享75折優惠，購票洽詢屏東演藝廳或Opentix兩廳院售票系統。

屏東縣政府 明華園 樂團

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