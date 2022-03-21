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陳其邁施政報告宣布 高市110年已達零舉借

聯合報 / 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁近日在施政滿意度民調上，落居六都第四，但今日施政報告中他強調，高市去年財政已達零舉借。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁近日在施政滿意度民調上，落居六都第四，但今日施政報告中他強調，高市去年財政已達零舉借。記者王昭月／攝影

高雄市議會第三屆第七次定期大會於今天進行施政報告與質詢，市長陳其邁以逾50分鐘時間就防疫，經濟團型，交通建設，空汙改善等面向向市民報告，並表示市府110已達到「零舉借」，結餘達0.18億，財政穩健推進。但針對聯合報民調落居六都第4，他認為每個構做的民調都不同，他都會虛心檢討，繼續努力。

陳其邁今早在議會進行施政報告，指不論在疫情防堵，產業轉型，經濟振興，交通軌道等建設，均有所成長，其中，營利事業銷售額110年創歷史新高，各業各業別銷售總額從4.52兆增加到5.57兆，增加1.05兆元，成長率23.28%，六都第一。

另結合中央五倍券，推出高雄開就賺高雄券，也達到振興經濟成效，他說，除創造高營利事業銷售額外，市府110年度已達到零舉借，結餘0.18億元；110年度初估決算情形，歲入1480.98億元實收超出預算數22.08億元，歲出1480.80億元，較預算數撙節40.19億元。

陳其邁也說，在疫後振興分，經推出「高雄券」等助攻，百貨業績兩位數成長、餐飲成長2至5成，「八大券」累計在高雄消費額度已超過1億元，全國佔比超過10%；「商圈夜市券」帶動商家攤商平均成長二至三成。 百貨業成長率9.24%；產業逆勢成長為六都之冠，另住宿業成長率9.96%，為六都第二。

陳其邁 高雄券

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