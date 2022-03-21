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高雄不要再停電！ 國民黨團送蠟燭給陳其邁

聯合報 / 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團質詢痛批台電停電，高市府卻不更強硬。記者林巧璉／攝影
高雄市議會國民黨團質詢痛批台電停電，高市府卻不更強硬。記者林巧璉／攝影

高雄市議會今天進行第三屆第七次定期大會，國民黨團鎖定303全台大停電議題。質詢前，高市議會國民黨團總召童燕珍先要求議事人員將議事廳熄燈，童燕珍說，全台從去年起超過25次嚴重停電，高市長陳其邁應該硬起來，不要只是跟台電嗆聲，拿出具體作為要求台電賠償。

童燕珍說，「現在還有微弱的電，但希望市長感受停電之苦，老百姓承受痛苦。」童燕珍說，去年遠見調查高雄是六都宜居城市最後一名，大家都不想來高雄居住，不只常停電、空氣差，連吃火鍋都要擔心有子彈。國民黨團最後送陳其邁兩支大蠟燭，要陳其邁拿出魄力，立即改善南電北送狀況，讓高雄不再停電。

市議員劉德林表示，高雄是工業重鎮，長期以來對國家經濟貢獻，這卻是用市民的健康來換的，「我們的空氣常常霧濛濛、用肺發電，卻還必須接受長時間停電，根本是五、六等公民。」劉德林認為，市府應給市民「申訴專線」，讓市民可以申訴、可以求償。

高雄市長陳其邁說，自己長期反對南電北送，立場始終如一，台電的電網脆弱更是事實，一定會要求台電儘速改善電網韌性。

市議員黃紹庭要求陳其邁表態，「你認同經濟部長王美花說高雄是鄉下地方，你認同嗎？」陳其邁說，高雄幅員廣大，王美花的句意不是指高雄是鄉下地方，「台電應積極改善電網韌性」。陳其邁說，對於台電長期南電北送、電網脆弱不能接受，台電一定要負起賠償責任。

市議員陳麗娜說，陳其邁不能只是拿台電、中油等企業的補助，在動物園整建、運動中心等興建案都拿補助，「這是不是拿人手軟？」陳麗娜呼籲陳其邁不要遇到中央就變「軟男」，市府應先代位求償，支付市民在303停電的損失。黨團齊喊「南電北送、市民袂爽」。

高雄市議會國民黨團今質詢批台電停電狀況，質詢前先要求議事廳熄燈。記者林巧璉／攝影
高雄市議會國民黨團今質詢批台電停電狀況，質詢前先要求議事廳熄燈。記者林巧璉／攝影
高雄市議會國民黨團今質詢送高雄市長陳其邁兩支大蠟燭，要求陳其邁硬起來捍衛市民用電權。記者林巧璉／攝影
高雄市議會國民黨團今質詢送高雄市長陳其邁兩支大蠟燭，要求陳其邁硬起來捍衛市民用電權。記者林巧璉／攝影

陳其邁 台電 停電

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