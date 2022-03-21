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兒少保護通報數冠六都 高雄102處防暴社區當守望雷達

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄市前鎮區幸福興東社區發展協會為讓防暴意識向下扎根，前進愛群國小幼兒園宣導。圖／讀者提供
高雄市前鎮區幸福興東社區發展協會為讓防暴意識向下扎根，前進愛群國小幼兒園宣導。圖／讀者提供

衛福部公布2021兒少保護通報數據，高雄以6822件居六都首位，民代憂兒虐數字居高不下。高雄市社會局5年來累計扶植102個防暴社區，透過領航社區母雞帶小雞方式，讓防暴意識深入各角落。

前鎮區幸福興東社區發展協會總幹事林淑芳是其中一名推手，當地隔代教養、新手爸媽多，她將兒少保護列為首要目標，去年一名小五男孩頂嘴惹怒父親被呼巴掌，父親激動地說「乎你死」，鄰居趕緊通報里長，同學見狀也跑回學校通報，印證社區是暴力防治第一線雷達。

前鎮區幸福興東社區是4年前申請計畫成為防暴社區，考量當地新興大樓多，屬都市型社區，新手父母多，隔代教養家庭也不少，將兒少保護列為重點工作，除開辦課程對家長、祖父母宣導，也前進校園說繪本故事，讓防暴意識扎根。一方面建立網絡，也連結資源，訪視時發現有扶助需求的邊緣家庭，也能伸出援手，為他們減壓，也防止憾事。

幸福興東社區成為領航社區，鼓舞更多社區成為夥伴，讓社會安全網愈來愈堅實，幸福興東社區近日將代表高雄市參加衛福部社區防暴創意競賽。

對於2021兒少保護通報數冠六都，社會局表示，通報數不等於成案數，通報數高不是壞事，代表學校、警政單位、醫療單位勇於任事及通報，高雄市去年兒少保護通報數，在家庭案件外，增幅最高是校園霸凌案，去年教育局啟動「學生霸凌事件獨立申訴及跨局處防制霸凌審查」機制，讓反映管道更多元，另加強托嬰中心及新手保母查訪及補助裝設監視設備，努力補破網。

高雄市教育局主祕吳文靜說，109年校安通報霸凌案件數為126件，成案比率為26%；110年通報件數為317件，成案比率為21%。依校安通報數據分析，通報疑似案件數增加、通報案件成案比率並未增加，顯示學校教職員工對事件覺察度及敏感度提升，對疑似案件即進行校安通報，並依規定開防制校園霸凌因應小組會議，同步組成調查小組開始啟動調查，確認是否屬校園霸凌事件。學校後續也擬訂輔導計畫，給予學生必要支持與協助。

市議員郭建盟認為，通報數多應持正面態度看待，通報數高可有效防止兒虐重傷機率，如果通報數多來自社工、醫護就代表兒虐狀況嚴重。郭表示，長期以來來自親屬的兒虐通報數低，多數人抱持家醜不能外揚，卻錯過拯救孩子最佳時機。

針對校園霸凌，郭建盟指出，學校處理霸凌多採低調方式，校方、教育局應制定完善的心理輔導、教育機制，不只要輔導受害者、也要關心加害者，校園不可能零霸凌，學校如何面對此一狀況才是影響學童至關重要關鍵。

市議員邱于軒表示，多數幼教業者和政府機關關係好，憂心發生兒虐狀況時，市府監督、管理功能不足，讓家長求助無門。邱于軒指出，教育局、社會局應通盤檢討裁罰制度，關園會造成眾多家長困擾，造成揭露者成眾矢之的。部分校園霸凌案加害者其實是教師，來自校方、家長壓力，造成教師的教學、照顧壓力大，因將教師心理健康納入輔導，讓教師情緒有抒發管道。

高雄市前鎮區幸福興東社區發展協會總幹事林淑芳原本是一名兒童美語老師，丈夫陳建銘是興東里長，她擔任社區發展協會總幹事，加入防暴社區行列，成果豐碩。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區幸福興東社區發展協會總幹事林淑芳原本是一名兒童美語老師，丈夫陳建銘是興東里長，她擔任社區發展協會總幹事，加入防暴社區行列，成果豐碩。記者王慧瑛／攝影

霸凌 教育局 高雄市

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