兒少保護通報數冠六都 高雄102處防暴社區當守望雷達

衛福部公布2021兒少保護通報數據，高雄以6822件居六都首位，民代憂兒虐數字居高不下。高雄市社會局5年來累計扶植102個防暴社區，透過領航社區母雞帶小雞方式，讓防暴意識深入各角落。

前鎮區幸福興東社區發展協會總幹事林淑芳是其中一名推手，當地隔代教養、新手爸媽多，她將兒少保護列為首要目標，去年一名小五男孩頂嘴惹怒父親被呼巴掌，父親激動地說「乎你死」，鄰居趕緊通報里長，同學見狀也跑回學校通報，印證社區是暴力防治第一線雷達。

前鎮區幸福興東社區是4年前申請計畫成為防暴社區，考量當地新興大樓多，屬都市型社區，新手父母多，隔代教養家庭也不少，將兒少保護列為重點工作，除開辦課程對家長、祖父母宣導，也前進校園說繪本故事，讓防暴意識扎根。一方面建立網絡，也連結資源，訪視時發現有扶助需求的邊緣家庭，也能伸出援手，為他們減壓，也防止憾事。

幸福興東社區成為領航社區，鼓舞更多社區成為夥伴，讓社會安全網愈來愈堅實，幸福興東社區近日將代表高雄市參加衛福部社區防暴創意競賽。

對於2021兒少保護通報數冠六都，社會局表示，通報數不等於成案數，通報數高不是壞事，代表學校、警政單位、醫療單位勇於任事及通報，高雄市去年兒少保護通報數，在家庭案件外，增幅最高是校園霸凌案，去年教育局啟動「學生霸凌事件獨立申訴及跨局處防制霸凌審查」機制，讓反映管道更多元，另加強托嬰中心及新手保母查訪及補助裝設監視設備，努力補破網。

高雄市教育局主祕吳文靜說，109年校安通報霸凌案件數為126件，成案比率為26%；110年通報件數為317件，成案比率為21%。依校安通報數據分析，通報疑似案件數增加、通報案件成案比率並未增加，顯示學校教職員工對事件覺察度及敏感度提升，對疑似案件即進行校安通報，並依規定開防制校園霸凌因應小組會議，同步組成調查小組開始啟動調查，確認是否屬校園霸凌事件。學校後續也擬訂輔導計畫，給予學生必要支持與協助。

市議員郭建盟認為，通報數多應持正面態度看待，通報數高可有效防止兒虐重傷機率，如果通報數多來自社工、醫護就代表兒虐狀況嚴重。郭表示，長期以來來自親屬的兒虐通報數低，多數人抱持家醜不能外揚，卻錯過拯救孩子最佳時機。

針對校園霸凌，郭建盟指出，學校處理霸凌多採低調方式，校方、教育局應制定完善的心理輔導、教育機制，不只要輔導受害者、也要關心加害者，校園不可能零霸凌，學校如何面對此一狀況才是影響學童至關重要關鍵。