高雄去年0舉債 各業別銷售總額破5.5兆

高市長陳其邁今天至高市議會施政報告，陳其邁表示，去年在招商引資、高雄券等振興政策下，高雄達到0舉債，結餘0.18億元。歲入實收超出預算數22.08億元、歲出較預算數撙節40.19億元，「高雄努力朝財務穩健方向邁進。」

陳其邁指出，台積電去年11月宣布至高雄設廠，預計今年6月可同步進行園區基礎建設和廠區建廠，可創1576億年產值和1500個工作機會。陳其邁說，台積電投資是高雄發展半導體產業鏈重要拼圖，後續也吸引供應鏈廠商如德商默克、英特格等加碼投資高雄。

陳其邁上任後主打經濟牌，招商引資成果佳，財政局數據顯示，各產業投資高雄總額逾5千億元，去年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元。這是縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一。農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，也是六都之冠。

財政局長陳勇勝指出，陳其邁上任後嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較108年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。未來高雄市在科技大廠陸續投資高雄，科技S廊帶成形帶動就業人口增加，重大交通建設如捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、捷運黃線，以及捷運林園線等陸續興建完成後，將加速帶動城市經濟發展，為高雄市財政注入活水。