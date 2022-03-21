快訊

評／俄烏戰爭持續交戰 性暴力問題層出不窮

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄去年0舉債 各業別銷售總額破5.5兆

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今至高雄市議會施政報告。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今至高雄市議會施政報告。記者林巧璉／攝影

高市長陳其邁今天至高市議會施政報告，陳其邁表示，去年在招商引資、高雄券等振興政策下，高雄達到0舉債，結餘0.18億元。歲入實收超出預算數22.08億元、歲出較預算數撙節40.19億元，「高雄努力朝財務穩健方向邁進。」

陳其邁指出，台積電去年11月宣布至高雄設廠，預計今年6月可同步進行園區基礎建設和廠區建廠，可創1576億年產值和1500個工作機會。陳其邁說，台積電投資是高雄發展半導體產業鏈重要拼圖，後續也吸引供應鏈廠商如德商默克、英特格等加碼投資高雄。

陳其邁上任後主打經濟牌，招商引資成果佳，財政局數據顯示，各產業投資高雄總額逾5千億元，去年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元。這是縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一。農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，也是六都之冠。

財政局長陳勇勝指出，陳其邁上任後嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較108年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。未來高雄市在科技大廠陸續投資高雄，科技S廊帶成形帶動就業人口增加，重大交通建設如捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、捷運黃線，以及捷運林園線等陸續興建完成後，將加速帶動城市經濟發展，為高雄市財政注入活水。

陳勇勝坦言，減債無法一步到位，鐵路地下化、捷運、輕軌建設都需要龐大經費，今年軌道建設市府自籌款達千億。未來將透過持續招商引資、爭取中央建設經費補助、增加中央統籌分配稅款財源、加強市有土地活化開發等開源措施。另外也加強預算審查、嚴格控管經費支出、加強財務管理節省利息支出等節流手段，持續朝健全財政努力。

高雄市長陳其邁今至高雄市議會施政報告。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今至高雄市議會施政報告。記者林巧璉／攝影

陳其邁 捷運 高雄市

延伸閱讀

【重磅快評】高雄人口直直落 蘇貞昌還撒捷運捧陳其邁

影／高雄吃火鍋配慶記？陳其邁：4小時就破案 槍擊案零容忍

防疫獎勵金全台最高！ 高市府補足消防逾2千萬超勤加班費

視察高捷黃線 蘇貞昌：我前天核定了

相關新聞

高雄變電所饋線跳脫 900戶停電接近中午才全數復電

高雄楠梓變電所，今天上午10時20分因高壓線路故障導致饋線跳脫，造成大社區民權路、中正路一帶共887戶停電，台電獲報後，...

恆春半島演訓每年砲火逾百日 居民：地方需求要被尊重

國軍在恆春半島演訓，訓場周邊因火砲炸射演訓造成生活影響，地方認為，睦鄰補償金限公共建設及活動，沒有直接受惠居民，要軍方訂...

大停電成高市議會藍營砲轟焦點 綠營「作球」替邁解危

高雄市長陳其邁今早赴議會做施政報告，國民黨團聚焦303大停電問題猛攻，接續質詢的民進黨團則針對台電電廠多在高雄，卻讓高雄...

高雄不要再停電！ 國民黨團送蠟燭給陳其邁

高雄市議會今天進行第三屆第七次定期大會，國民黨團鎖定303全台大停電議題。質詢前，高市議會國民黨團總召童燕珍先要求議事人...

陳其邁施政報告宣布 高市110年已達零舉借

高雄市議會第三屆第七次定期大會於今天進行施政報告與質詢，市長陳其邁以逾50分鐘時間就防疫，經濟團型，交通建設，空汙改善等...

未登工廠申請截止日 高市申請率逾100%

今天是未登記工廠納管申請截止期限，高雄共列管4228家未登工廠，截自今天中午已有4257家申請，申請率逾100%。高市經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。