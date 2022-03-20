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320郵政節免門票 郵博館高雄館單日人數首度破百
中華郵政博物館高雄館為迎接320郵政節，今天入場免門票，吸引不少家長帶著小朋友到訪，高雄館統計今天到場人數總計122人，為自去年12月初開館以來當日首度破百人，高雄館館長鄭勝治表示，一早9點就有民眾進入參觀，還有集郵愛好者特別為了蒐集免購票收據前來，破百人到訪是一個令人振奮的營運里程碑，團隊將持續努力推廣宣傳館務活動。
郵博館高雄館近期積極推廣團體參訪，日前邀高雄多所國小校長將郵博館列為學生校外教學適宜場域獲肯定，鄭勝治表示，今天上午高雄市京城飯店特別帶領來自桃園市大溪仁和國中師生30多人參訪，由館內人員協助導覽，此外也有不少家長帶著小孩趁假日參觀，下午4點閉館統計到訪人數竟達122人，比以往假日平均5、60人還多，令人振奮，將持續努力館務宣傳活動，加強高雄館與地方各界機關團體關係與維繫媒體互動。
高雄吳小姐與先生帶著兩個小孩到郵博館高雄館看展，她說，小孩是高雄博愛國小的學生，老師上課時特別介紹關於郵務歷史，家人上網搜尋相關資訊發現高雄有郵博館，因小孩特別對郵票有興趣，今天帶著孩子到館內參觀，剛好今天還免門票，其中海洋特展讓小孩體驗為魚、章魚等海洋生物上色，畫完以掃描方式就可在投影幕上看到自己的作品，非常有趣，之後如果有新展品會希望常帶小孩過來，是很好的教育場地。
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