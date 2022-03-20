320郵政節免門票 郵博館高雄館單日人數首度破百

中華郵政博物館高雄館為迎接320郵政節，今天入場免門票，吸引不少家長帶著小朋友到訪，高雄館統計今天到場人數總計122人，為自去年12月初開館以來當日首度破百人，高雄館館長鄭勝治表示，一早9點就有民眾進入參觀，還有集郵愛好者特別為了蒐集免購票收據前來，破百人到訪是一個令人振奮的營運里程碑，團隊將持續努力推廣宣傳館務活動。

郵博館高雄館近期積極推廣團體參訪，日前邀高雄多所國小校長將郵博館列為學生校外教學適宜場域獲肯定，鄭勝治表示，今天上午高雄市京城飯店特別帶領來自桃園市大溪仁和國中師生30多人參訪，由館內人員協助導覽，此外也有不少家長帶著小孩趁假日參觀，下午4點閉館統計到訪人數竟達122人，比以往假日平均5、60人還多，令人振奮，將持續努力館務宣傳活動，加強高雄館與地方各界機關團體關係與維繫媒體互動。