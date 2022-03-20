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屏東縣185沿山旺來雙層巴士預約秒殺 未來推主題郵輪巴士

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供

用不同視野看屏東，屏東縣府3月到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日的班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。

「185沿山旺來雙層巴士」今年3月推出後，預約秒殺，18日開放預約後，3月下旬、4月底都周六日班次，一小時內就秒殺，深受遊客喜愛。屏東縣府交旅處指出，去年推出郵輪巴士神山線，也大獲好評，班次幾乎都有五成滿，尤其霧台櫻花季幾乎滿載，之後也將推出185線郵輪巴士、與斯卡羅線郵輪巴士。

交旅處長黃國維說，雙層巴士叫好叫座，但考量露天開放式搭乘環境，沿山185線山區，容易有午後雷陣雨，目前推出到5月底。

除了雙層巴士外，縣府去年推出郵輪巴士，首推出霧台神山線，幾乎都有五成以上載客率，霧台櫻花季時期是旺季，遊客又以嘉義以南的參與居多。黃國維說，之後將推出其他主題遊程，包括185線、斯卡羅的郵輪巴士主題一日遊行程，讓交通與旅遊結合，民眾出遊不用擔心開車找車位，感受屏東的山海美好。

185線沿山旺來雙層巴士僅六日出發，一天北線3班次、南線2班次，到5月1日前都以秒殺完售。5月的遊程，將在4月18日上午89點開放購票5月其餘班次。票價1人100元，12歲以下孩童50元。

185號縣道北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，全長68.885公里，為目前臺灣第五長的縣道，因為沿著中央山脈西側，也被稱為「沿山公路」。沿線串聯24個原鄉部落及4個客家鄉，閩南、客家、原民等族群多元文化豐富，且物產豐饒。，整合縣府交通旅遊處、勞動暨青年事務處、農業處，透過雙層巴士帶遊客享受185縣道的風光。

雙層巴士分為南、北兩條路線：「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集，約2.5小時，「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，約3.5小時，車上並安排專業導覽人員解說，遊客了解沿途地景和文化。

用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，走訪鳳梨彩繪帽田。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，走訪鳳梨彩繪帽田。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，走訪鳳梨彩繪帽田。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，走訪鳳梨彩繪帽田。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
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用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供
用不同視野看屏東，屏東縣府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3月到5月1日班次一小時秒殺額滿，最遠還有從台北南下參加，感受屏東農田鄉間風情。圖／屏東縣政府提供

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