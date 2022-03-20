防疫獎勵金全台最高！ 高市府補足消防逾2千萬超勤加班費

高雄市陳其邁今天上午出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮時表示，今年一次編足2100萬超勤加班費，去年也將捕蜂抓蛇業務回歸農業局辦理，減輕消防負擔；陳其邁還說，消防人員的防疫獎勵金也是全台最高。

今天上午在高雄市消防教育訓練中心舉辦「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮，陳其邁致詞時提及，高雄土地面積大，過去消防超勤加班費的缺額，每年大約會有2000萬，且年底經費都未必有著落，今年起，市府一次編足2100萬超勤加班費。

陳其邁還說，因消防業務繁重，去年捕風抓蛇業務也回歸農業局辦理，減輕消防負擔，另疫情期間出勤獎勵金，消防員只要載運確診個案一趟1人就5000元，若疑似個案就3000元，金額也是全國最高。

高市消防員說，多數隊員都會願意執行這項勤務，也會輪流編排，且出勤時都會穿著防護衣能降低染疫風險，有獎勵金制度也是鼓勵與體恤第一線防疫消防員。