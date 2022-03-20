快訊

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫獎勵金全台最高！ 高市府補足消防逾2千萬超勤加班費

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市今年獲行政院及內政部支持，編列特別統籌分配款，補助經費3億2127萬元，汰換雲梯車9輛及化學消防車6輛，共15輛消防車輛。記者陳弘逸／攝影
高雄市今年獲行政院及內政部支持，編列特別統籌分配款，補助經費3億2127萬元，汰換雲梯車9輛及化學消防車6輛，共15輛消防車輛。記者陳弘逸／攝影

高雄市陳其邁今天上午出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮時表示，今年一次編足2100萬超勤加班費，去年也將捕蜂抓蛇業務回歸農業局辦理，減輕消防負擔；陳其邁還說，消防人員的防疫獎勵金也是全台最高。

今天上午在高雄市消防教育訓練中心舉辦「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮，陳其邁致詞時提及，高雄土地面積大，過去消防超勤加班費的缺額，每年大約會有2000萬，且年底經費都未必有著落，今年起，市府一次編足2100萬超勤加班費。

陳其邁還說，因消防業務繁重，去年捕風抓蛇業務也回歸農業局辦理，減輕消防負擔，另疫情期間出勤獎勵金，消防員只要載運確診個案一趟1人就5000元，若疑似個案就3000元，金額也是全國最高。

高市消防員說，多數隊員都會願意執行這項勤務，也會輪流編排，且出勤時都會穿著防護衣能降低染疫風險，有獎勵金制度也是鼓勵與體恤第一線防疫消防員。

過去疫情嚴峻時期，高雄市消防局共規畫12個防疫專責單位，並排定專責人員，負責載運確診者及疑似個案；專責人員次出勤，皆會全身穿戴好防疫裝備出勤，為避免傳染給其他隊員，回歸單位時，有會提供防疫辦公空間與宿舍，與其他隊員分開。

高雄市長陳其邁出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市今年獲行政院及內政部支持，編列特別統籌分配款，補助經費3億2127萬元，汰換雲梯車9輛及化學消防車6輛，共15輛消防車輛。記者陳弘逸／攝影
高雄市今年獲行政院及內政部支持，編列特別統籌分配款，補助經費3億2127萬元，汰換雲梯車9輛及化學消防車6輛，共15輛消防車輛。記者陳弘逸／攝影

加班費 消防員 陳其邁 高雄市

相關新聞

屏東縣185沿山旺來雙層巴士預約秒殺 未來推主題郵輪巴士

用不同視野看屏東，屏東縣府3月到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，每周六日帶領遊客走訪185縣道，上周開放預約平台，3...

防疫獎勵金全台最高！ 高市府補足消防逾2千萬超勤加班費

高雄市陳其邁今天上午出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮時表示，今年一次編足2100萬超勤加班費，去年也將捕蜂抓蛇...

消防車齡曾是六都最老 中央加市府合力汰換25輛消防車

高雄市消防各式車輛車齡曾是六都最老，近幾年正逐步改善，近日獲行政院及內政部支持，編列3.2億元經費汰換15輛消防車輛，加...

高市宣導「防疫小尖兵」 草莓姐姐柳丁哥哥教幼童防疫

為加深學童防疫觀念，高雄市政府與東森幼幼台合作防疫宣導影片「防疫小尖兵」，邀請小朋友們喜愛的「草莓姐姐」與「柳丁哥哥」，...

視察高捷黃線 蘇貞昌：我前天核定了

高雄捷運黃線去年底經國發會審議通過，今天行政院長蘇貞昌至高雄視察黃線規畫親自宣布，上周五已核定黃線計畫。語畢現場高市議員...

打狗鳯邑文學獎總獎金124萬 高雄推創作出版獎助雙計畫

高雄市文化局為鼓勵文學創作，舉辦「2022打狗鳳邑文學獎」，即日起至6月30日徵件，總獎金124萬元；並訂定「2022書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。