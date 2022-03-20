消防車齡曾是六都最老 中央加市府合力汰換25輛消防車

高雄市消防各式車輛車齡曾是六都最老，近幾年正逐步改善，近日獲行政院及內政部支持，編列3.2億元經費汰換15輛消防車輛，加上市府額外編列1.3億元汰換10輛各式消防車輛，從中央加上地方共25輛消防車得以汰舊換新。今天上午舉辦「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮，行政院長蘇貞昌強調，有了好工具該怎麼救，怎麼用，都要好好訓練與時俱進且精實到位。

高雄市今年獲行政院及內政部支持，編列特別統籌分配款，補助經費3億2127萬元，汰換雲梯車9輛及化學消防車6輛，共15輛消防車輛。今天行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、內政部消防署長蕭煥章及高雄市長陳其邁等人一同出席在楠梓區消防教育訓練中心舉辦的交車典禮。

陳其邁說，3年中央總共補助3.2億元總預算改善消防設備及車輛，市府在消防方面的預算前年、去年編列1.3億，今年新預算一口氣編列了一億元，對整體消防車老舊汰換速度會比以前進步非常多，今年消防局年度預算更增加6.4億元，增加百分之28，也會是歷年增加幅度最高的一年。

蘇貞昌說，消防很重要救火救災，救苦救難，不分白天夜晚一年出勤超過一百一十萬次，相當辛苦，辛苦的消防工作要靠消防兄弟姐妹，工作的成效則要靠方方面面，蔡總統是最重視消防的總統，從她上任以來，增加人力提高待遇及各種機具設備，還修改法令。

蘇還說，光他就任行政院長以來，已經增加1943名消防人力，要達到5年3000人，同時把法令修改，讓消防生命三法，包括退避權，都能入法通過，此外，工欲善其事，必先利其器，車輛及設備改善了，未來訓練也要到位，更要與時俱進。

除今天中央協助地方汰換15輛各式消防車，市府也編列1億3780萬，汰換10輛消防車輛，加上去年發生城中城火災後，市府為強化城市公共安全，將於今年度市政預算再編1億4605萬元，購置17輛各式消防車輛。