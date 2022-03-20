澎湖出土古文物化石多 賴峰偉盼發光發亮

「大象崛起」與「開館30年特展－耕耘」2藝文特展，今天在澎湖化石館及二呆藝館同時開展，吸引爆滿大小民眾一睹印度象「阿沛」的骨骼，縣長賴峰偉指示文化局在坐擁金山上，要將澎湖出土的潘氏鱷魚與澎湖原人等化石發光發亮。

國立台灣博物館所典藏大象「阿沛」骨骼與「開館30年特展－耕耘」等2藝文特展，今天上午由縣長賴峰偉、台灣博物館長洪世佑、馬公市長葉竹林、文化局長洪棟霖、美術家洪根深等人共同剪綵後開展，賴峰偉亦頒贈感謝狀給蔡俊哲等13人，感謝捐贈古文物給文化局典藏。

洪世佑表示，台博館迄今有114年歷史，典藏有很多的人類、生物、地質、動物等，此次印度象「阿沛」骨骼首次對外展出，選在今天是春分節氣，配合二呆藝館「開館30年特展－耕耘」，讓民眾能看到、學到更多古生物知識，在博物館公共化政策下，未來會有更多的典藏巡迴展出。

賴峰偉感謝台博館千里迢迢將典藏大象「阿沛」骨骼，跨海來澎展出，讓民眾看到地球生物的演化史，尤其澎湖更出有世界級的「潘氏鱷魚」化石、亞洲級的「澎湖原人」與地方級的「火山岩夾層貝類」等古文物，指示文化局要爭取經費，加強宣導，讓澎湖在金山上能發光發亮。

賴峰偉表示，二呆藝館自1990年開館，因去年疫情關係，使得「開館30年特展-耕耘」延至今天同步以二呆的「田園農耕」藝術創作，並由彭雪芳修復師重新修繪「耕耘」作品展出。

澎湖文化局表示，「大象崛起」與「開館30年特展－耕耘」藝文雙展，今天日起在澎湖化石館與二呆藝館同步展出，現場還有集章與文創商品長毛象絨毛娃娃等抽獎活動，4至6月還有「澎湖生活博物館館慶」及「澎湖博物館月」等系列活動。