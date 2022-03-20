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高市宣導「防疫小尖兵」 草莓姐姐柳丁哥哥教幼童防疫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
教師透過防疫宣導影片「防疫小尖兵」，提醒小朋友養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等。圖／高雄市教育局提供
教師透過防疫宣導影片「防疫小尖兵」，提醒小朋友養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等。圖／高雄市教育局提供

為加深學童防疫觀念，高雄市政府與東森幼幼台合作防疫宣導影片「防疫小尖兵」，邀請小朋友們喜愛的「草莓姐姐」與「柳丁哥哥」，教大家養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等防疫重要觀念。

高雄市教育局除了請各校加強防疫整備、清消工作，並重申「生病不上班、不入校園」外，也從3月起調整防疫措施，對於中央規定學校出現2例確診個案，全校停課規定，高雄市加嚴以1例為停課標準，以嚴格標準讓家長安心。

教育局長謝文斌希望透過活潑的宣導影片，讓學童對防疫措施也能朗朗上口，加強記憶並將內容融入日常生活中。這支影片在校園播放，幼童們很喜歡。「防疫小尖兵」影片以活潑生動的方式結合日常防疫措施，讓小朋友們簡單又深刻的瞭解各種防疫好習慣，落實生活防疫，強化校園衛生安全。

教育局並提醒學校師生同住家人，如有呼吸道症狀就醫，應主動告知學校知悉備查，相互提醒注意身體狀況，落實防疫工作，維護校園衛生安全。

教師透過防疫宣導影片「防疫小尖兵」，提醒小朋友養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等。圖／高雄市教育局提供
教師透過防疫宣導影片「防疫小尖兵」，提醒小朋友養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等。圖／高雄市教育局提供
教師透過防疫宣導影片「防疫小尖兵」，提醒小朋友養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等。圖／高雄市教育局提供
教師透過防疫宣導影片「防疫小尖兵」，提醒小朋友養成防疫好習慣，包含戴口罩、室內通風、保持社交距離、勤洗手與定期量體溫等。圖／高雄市教育局提供

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