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視察高捷黃線 蘇貞昌：我前天核定了

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌（前排中）今視察高捷黃線親口宣布已核定黃線綜合規畫報告。記者林巧璉／攝影
行政院長蘇貞昌（前排中）今視察高捷黃線親口宣布已核定黃線綜合規畫報告。記者林巧璉／攝影

高雄捷運黃線去年底經國發會審議通過，今天行政院長蘇貞昌至高雄視察黃線規畫親自宣布，上周五已核定黃線計畫。語畢現場高市議員、立委響起掌聲，蘇貞昌笑說，117年才完工太慢，不符合高市長陳其邁緊緊緊腳步，「是要等到當總統才來剪綵嗎？」

蘇貞昌致詞表示，高雄長期以來撐起全台經濟、建設發展，也承受最多的汙染。蘇以金字塔比喻指出，高雄就在金字塔底部扛起台灣，扛得最久、最重，但近年來高雄已經蛻變，不只是中央大力支持，也是高雄立委長期推動。

黃線總經費1442.37億元，中央負擔833.82億、高市府負擔608.55億。高市副市長林欽榮指出，高雄軌道建設在陳其邁上任後四線齊發，高市需負擔千億，為此已成立財務規畫小組和「高雄捷運聯合開發專案辦公室」。為籌建設經費大力推動聯開案、推動TOD。

陳其邁致詞表示，黃線催生是在前市長陳菊任內，感謝陳菊和時任副市長劉世芳的超前部署和行政院支持。黃線除了連結高雄多個行政區、亞灣區等核心區，更是兼顧區域平衡發展最重要的一環。黃線也帶來職棒第六隊將落地澄清湖，未來澄清湖場站的開發也會帶動高雄原縣區發展和亞灣區緊密結合。

黃線總長22.91公里，設置23個車站，連結捷運紅、橘線和輕軌、台鐵等4條運輸系統。行經鳥松、鳳山、苓雅、三民、新興、前鎮等6行政區。林欽榮指出，這6區人口數約為116萬人，占高雄總人口41.8%，沿線經過多個學校、醫院。

行政院長蘇貞昌今視察高捷黃線親口宣布已核定黃線綜合規畫報告。記者林巧璉／攝影
行政院長蘇貞昌今視察高捷黃線親口宣布已核定黃線綜合規畫報告。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁在視察黃線活動上指出，黃線是高捷重要的一步。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁在視察黃線活動上指出，黃線是高捷重要的一步。記者林巧璉／攝影

捷運 陳其邁 蘇貞昌

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