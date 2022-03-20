視察高捷黃線 蘇貞昌：我前天核定了

高雄捷運黃線去年底經國發會審議通過，今天行政院長蘇貞昌至高雄視察黃線規畫親自宣布，上周五已核定黃線計畫。語畢現場高市議員、立委響起掌聲，蘇貞昌笑說，117年才完工太慢，不符合高市長陳其邁緊緊緊腳步，「是要等到當總統才來剪綵嗎？」

蘇貞昌致詞表示，高雄長期以來撐起全台經濟、建設發展，也承受最多的汙染。蘇以金字塔比喻指出，高雄就在金字塔底部扛起台灣，扛得最久、最重，但近年來高雄已經蛻變，不只是中央大力支持，也是高雄立委長期推動。

黃線總經費1442.37億元，中央負擔833.82億、高市府負擔608.55億。高市副市長林欽榮指出，高雄軌道建設在陳其邁上任後四線齊發，高市需負擔千億，為此已成立財務規畫小組和「高雄捷運聯合開發專案辦公室」。為籌建設經費大力推動聯開案、推動TOD。

陳其邁致詞表示，黃線催生是在前市長陳菊任內，感謝陳菊和時任副市長劉世芳的超前部署和行政院支持。黃線除了連結高雄多個行政區、亞灣區等核心區，更是兼顧區域平衡發展最重要的一環。黃線也帶來職棒第六隊將落地澄清湖，未來澄清湖場站的開發也會帶動高雄原縣區發展和亞灣區緊密結合。