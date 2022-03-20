打狗鳯邑文學獎總獎金124萬 高雄推創作出版獎助雙計畫
高雄市文化局為鼓勵文學創作，舉辦「2022打狗鳳邑文學獎」，即日起至6月30日徵件，總獎金124萬元；並訂定「2022書寫高雄文學創作及出版獎助雙計畫」，扶植具發展潛力的書寫人才，最高獎助金30萬元。
高雄市文化局長王文翠表示，去文學獎收件總數達803件，突破歷年紀錄，可見疫情雖然嚴峻，台灣文壇仍能爆發出充沛的創作能量。不限國籍、不限主題的徵獎精神，更海納各方高手及多元題材，成為打狗鳳邑文學獎的特色。今年「2022打狗鳳邑文學獎」徵選小說、散文、新詩及台語新詩四組文類，每組文類各取高雄獎1名、優選獎1名及佳作2名，最高獎金20萬元，總獎金為124萬元。
近年逐步在文壇發光的年輕作家如李長青、黃信恩、陳柏言、洪明道、沈信宏、陳育萱等人，都曾在打狗鳳邑文學獎中展露頭角。
王文翠表示，書寫高雄文學創作及出版獎助雙計畫，為高雄開拓更多在地特色的文學讀本，鼓勵創作者書寫高雄獨特的人文風貌，同時也鼓勵出版上市，吸引更多民眾閱讀源自高雄的創作文本。「2022書寫高雄文學創作獎助計畫」徵選以高雄為主題的文學書寫，形式包含新詩、散文、小說及報導文學，語言包含中文、台語文或其他本土語言，預計徵選6名，每名獎助金為15萬元。「2022書寫高雄出版獎助計畫」則是徵選以大高雄為題材的出版計畫，類型包括新詩、散文、小說、圖文及報導文學等，中文、台語文或其他本土語言書寫均可，最高獎助金為30萬元。
「2022打狗鳳邑文學獎」，徵件自即日起至6月30日截止；「2022書寫高雄文學創作獎助計畫」受理申請自即日起至5月31日截止；「2022書寫高雄出版獎助計畫」受理申請時間共三期：第一期4月30日截止、第二期8月10日截止、第三期11月10日截止。參賽稿件或申請計畫請掛號郵寄至「802514高雄市苓雅區五福一路67號高雄市政府文化局文化發展中心」，註明文學獎參賽類別及獎助計畫申請類別。詳細可至高雄市文化局官網www.khcc.gov.tw。
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