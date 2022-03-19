打造台版「Running Man」企業結合社區開跑「巢」聖
高雄燕巢國小今天舉辦111年校慶路跑活動，今年傾「巢」而出，除全校師生，特將活動延伸社區，吆喝厝邊頭尾動起來，將這些場邊加油者，全拉進來成為選手，強化運動健身意識從校園遍地開花，高雄在地企業清景麟教育基金會，今年特別聯手健身工廠，為校園打造台版「Running Man」遊戲，並帶來萬元達陣獎金與價值千元完賽紀念品，推升賽事到最高點，鼓勵大家動起來。
清景麟教育基金會與燕巢國小共同為兒少教育、校園運動深耕多年，每年均受邀參與燕巢國小路跑活動，今年攜手向來致力推動兒童運動的健身工廠加入，凡取得貼紙的參賽者至終點站即可領取加碼神秘小禮，路跑依年級分短中長三種路程，最長跑程距離為3.5公里，沿著校園周圍繞跑，邀大眾實際走踏社區，認識鄉土，全校師生與社區民眾一同「巢」聖，邁步起跑，場面相當壯觀。
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