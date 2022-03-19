高雄在地企業家求得龜王不忘行善 攜手捐助弱勢家庭
已有逾200年歷史的高雄永安竹仔港文興宮，每年均舉辦元宵祈福乞龜活動，在地企業合善工程開發公司總經理張財華今年順利求得龜王後，特別委請民進黨高雄市議員參選人林志誠牽線，力邀多家民間企業與立法委員趙天麟服務處一起出錢出力，今天共同將龜王白米及各式物資發放給永安當地約150戶中低收入家庭，盼讓弱勢朋友感受濃濃溫情。
過去已連續5年在竹仔港文興宮乞龜活動擲無筊的張財華，今年終於獲清水祖師允筊，順利求得4999斤大龜王，他也不忘善心，邀請多家民間企業共同辦理春季關懷物資發放活動，包括高吉貿易董事長黃昭淵、郡都建設總經理唐承、鉑氏美抗衰醫療集團董事長陳采婕、美科達公司董事長陳威成及安田婦產科院長蔡依儒等，為當地約150戶中低收入家庭送暖，希望能夠分享好運、回饋鄉里，為地方盡一份力。林志誠強調期盼這次活動能起拋磚引玉之效，吸引更多社會資源投入公益，一起讓台灣社會變得更美好、更溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言