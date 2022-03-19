高雄在地企業家求得龜王不忘行善 攜手捐助弱勢家庭

已有逾200年歷史的高雄永安竹仔港文興宮，每年均舉辦元宵祈福乞龜活動，在地企業合善工程開發公司總經理張財華今年順利求得龜王後，特別委請民進黨高雄市議員參選人林志誠牽線，力邀多家民間企業與立法委員趙天麟服務處一起出錢出力，今天共同將龜王白米及各式物資發放給永安當地約150戶中低收入家庭，盼讓弱勢朋友感受濃濃溫情。

過去已連續5年在竹仔港文興宮乞龜活動擲無筊的張財華，今年終於獲清水祖師允筊，順利求得4999斤大龜王，他也不忘善心，邀請多家民間企業共同辦理春季關懷物資發放活動，包括高吉貿易董事長黃昭淵、郡都建設總經理唐承、鉑氏美抗衰醫療集團董事長陳采婕、美科達公司董事長陳威成及安田婦產科院長蔡依儒等，為當地約150戶中低收入家庭送暖，希望能夠分享好運、回饋鄉里，為地方盡一份力。林志誠強調期盼這次活動能起拋磚引玉之效，吸引更多社會資源投入公益，一起讓台灣社會變得更美好、更溫暖。 高雄一家在地企業今年順利求得龜王後，今天共同將龜王白米及各式物資發放給永安當地約150戶中低收入家庭，盼讓弱勢朋友感受濃濃溫情。圖／永興宮提供 高雄一家在地企業今年順利求得龜王後，今天共同將龜王白米及各式物資發放給永安當地約150戶中低收入家庭，盼讓弱勢朋友感受濃濃溫情。圖／永興宮提供