2022海派文化藝術節高雄佛光山開幕
由上海文化和旅遊局、人間文教基金會共同主辦的第11屆海派文化藝術節暨「憶江南－風景舊曾諳 李磊的詩性與抽象藝術」展，今天起到5月15日止在佛光山佛陀紀念館第四展廳舉行。包括台灣抽象藝術大師蕭勤、前歷史博物館館長黃光男等數十位嘉賓應邀出席開幕儀式，上海市文化和旅遊局副局長金雷以視頻方式代表主辦方致辭並祝賀展覽開幕。
佛陀紀念館館長如常法師在開幕式上表示，雖然受到全球疫情影響，但仍能在暮春三月迎來海派藝術家李磊先生的首次台灣個展，期盼能藉由此展讓更多民眾認識具有東方詩性美學的海派抽象藝術。
藝術家李磊表示，同根同源的中華文化情懷和智慧是其取之不盡的精神寶庫，希望藉助他的藝術創作，向兩岸觀眾展示人類對家鄉、對藝術共同的情愫與追求，讓兩岸藝術愛好者在心靈上產生共鳴。
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