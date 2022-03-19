蚵仔寮漁港辦公室搬家 原址將改建成海洋及漁業文化館
高雄市蚵仔寮漁港管理站改建為「蚵子寮海洋及漁業文化館」，日前已獲國發會地方創生計畫經費補助2000萬，預計今年展開設計、發包，為配合計畫，該處漁港辦公室已移往蚵仔寮魚市場二樓，縮短民眾洽公距離。
高雄市海洋局指出，蚵子寮漁港有389艘漁船設籍，魚市場獲食品安全管制系統準則認證，魚貨拍賣種類多，還吸引東港、茄萣，甚至台南、台中漁船前來拍賣，年交易量高達2800公噸，交易金額近4.2億元，漁獲消費力強。
為提升漁港競爭力及觀光發展，海洋局規畫將蚵仔寮漁港管理站改建為蚵子寮海洋及漁業文化館，改建計畫日前獲國發會地方創生經費審核，農委會漁業署補助1500萬，辦理展館空間及周邊景觀改善工程；文化部補助400萬進行人才培力與輔導，後續由海委會補助100萬做推廣行銷。
海洋局表示，海洋及漁業文化館主要展示當地漁業發展史，館內將結合各種實景圖片、多媒體，傳達海洋漁業知識，導入親子共學觀念，供各年齡層民眾參觀使用，改建計畫也會配合周邊景觀進行空間改造，美化漁港。
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