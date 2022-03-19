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杜絕境外疫情入侵 高市加贈入境居檢者一劑快篩
3月7日起邊境逐步放寬檢疫規定，高市府為阻絕疫情進入社區，除加強機場防疫車輛清消，也加碼提供1劑快篩試劑，供居檢對象在入境後第17天進行篩檢。
中央流行疫情指揮中心今天公布日單日境外移入個案有120例，高市指揮官陳其邁對此宣布加嚴措施，額外提供1劑快篩試劑隨關懷包由里幹事、外事警察分送給入境居檢者，讓居檢對象在自主健康管理第7天，也就是入境後第17天進行篩檢。
高市衛生局表示，境外移入確診病例頻傳，為防境外病毒入侵社區，3月7日起，入境檢疫及居家隔離天數已從14天縮短至10天，檢疫期間第3、5、7天及自主健康管理第2、4、7天，檢疫者應執行家用快篩並以雙向簡訊回報篩檢結果。
針對居家檢疫採1人1戶者，衛生、民政及警察等局處也會持續聯合稽查與訪視，居家檢疫地點不符合1人1戶規定者，則嚴禁搭防疫計程車返家，由高市府防疫團隊依法處置並協助轉送集中檢疫所或防疫旅館。
衛生局表示，高雄小港機場是國際機場國境門戶，入境旅客由防疫車隊載送時易增風險，對此衛生局與小港機場航空站合作，1月13日至2月28日止共計執行2353清消車次，降低病毒進入社區的機率。
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