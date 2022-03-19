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悲劇...琉球公營交通輪今起停航 通勤族改搭民營傷荷包

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉唯一的公營交通船琉興號，鄉公所上周向鄉代會提案墊付350萬元被否決，公所以公司無法支付員工薪資與油錢，今天起停航。圖／民眾提供
屏東縣琉球鄉唯一的公營交通船琉興號，鄉公所上周向鄉代會提案墊付350萬元被否決，公所以公司無法支付員工薪資與油錢，今天起停航。圖／民眾提供

屏東縣琉球鄉唯一的公營交通船琉興號，是琉球通勤族、就醫倚重的交通工具，因受疫情影響營運虧損資金不足，琉球鄉公所上周向鄉代會提案墊付350萬元被否決，公所以公司無法支付員工薪資與油錢，今天起停航，鄉代會23日起將召開3天臨時會討論；雖然公船周一至周五上午7時的早班船和末班船，由聯營公司派船支援，但琉球鄉親單趟因此增加40元及70元不等支出，希望盡快復航。

往返屏東琉球、東港的交通輪航線有5家，屬琉球鄉公所附屬單位的琉興公司，引進新船琉興號去年11月風光開航，因所會失和，3月19日起停航；公船以服務鄉親為主旨，鄉民只收60元，學生族群30元，老人、重大傷病者免費，民營則收100元，為方便通勤族，周一至周五上午7時從白沙碼頭發首班船直到下午6時45分收班，周五延至晚上7時自東港返程開船。

停航影響最大的是學生和上班族倚重的周一至周五上午7時的早班船，聯營船公司因應公船停駛，周一至周五將增開清晨6點半發船前往小琉球的船班，以利上午7時返航，載送小琉球的通勤客；船公司表示，這類的船班是為替代早上不可或缺的通勤客潮，以往在公船上架維修及臨時抽不出人手時，都會增開，未額外向公所收錢。

公船今天周六停駛，鄉親都改搭民營交通輪，成人來回增加80元；在東港就讀高中的琉球吳姓學生說，公船學生單趟只要30元，改搭民營增加70元，一個月下來是不小負擔，盼早日復航。

鄉公所今年1月撥付400萬元營運資金給琉興公司，為何3月就要墊付350萬元 ，鄉長陳國在說，去年琉興公司向公所預借款279萬元，年初償還公所後剩121萬元，至2月底所剩不多，不足以支應營運費用，才向公所申請協助提案墊付；鄉代會主席陳慶豐說，當天公所送審7項提案，只否決墊付提案，主要是琉興1月才獲公所400萬元撥款，3月又申請墊付350萬元，2個多月向公所拿了750萬，卻未提明細，因此否決。

小琉球 東港 屏東縣

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