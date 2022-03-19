宣導旅遊安全 在森林中喝茶

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影

觀光局茂林國家風景區管理處今明兩天於高雄市六龜區新威森林公園舉辦旅遊安全聯合宣導會，現場特別設置「食茶博覽會」專區，邀請在地茶席達人設攤，讓民眾在大樹環抱下體驗茶席，另有食茶文化介紹展覽，現場另邀桃源寶山部落歌謠對現場演出，還有打卡禮等，好喝又好拍，活動首日吸引不少民眾到訪。

茂管處表示，為配合觀光局將每年3月第三周訂為旅遊安全周，今明兩天上午10點至下午4點與林務局屏東林區管理處、高雄市警局六龜分局等單位，於新威森林公園舉辦旅遊安全聯合宣導活動。各機關針對旅遊安全進行宣導，如美濃衛生所進行CPR、AED教學，屏東林管處六龜工作站做環境教育有獎徵答等，藉由小遊戲與遊客互動。

茂管處表示，現場邀請寶山部落歌謠對吟唱傳統布農族樂曲，還有茶席達人安排茶席體驗，遊客須先上網報名才可入座，不能喝茶也沒關係，宣導會現場設有茶樹相關小故事、展品，遊客參與攤位集章可兌換現場茶席現金券100元、出示新冠肺炎疫苗第三劑施打證明可換限量琉璃珠項鍊、第二劑證明也可獲卡片式酒精瓶等，活動最後還有溫泉住宿券及泡湯券抽獎活動，好玩好喝又好拍。

茂管處長柯建興表示，旅遊安全宣導周期間，除了聯合宣導會也將在3月17、18兩日辦理觀光遊樂地區第一線人員救護訓練課程，讓取得合格證書的第一線人員成為茂林國家風景區守護遊客安全的一員，另也透過手機發送簡訊，提醒民眾在外出遊應有健全的準備，避免前往危險水域及山域，並留意自身狀況及氣象資訊等，更多相關旅遊安全資訊可至茂林國家風景區管理處官網查詢

觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影
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觀光局茂林國家風景區管理處今天上午聯合屏東林管處、高雄市警局六龜分局等單位舉辦旅遊安全宣導，現場設有預約制的食茶博覽會，好玩好喝又好拍。記者陳玫伶／攝影

國家風景區 六龜 屏東

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