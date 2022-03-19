楊鎮浯出席青年論壇 學生提問住宅與金門大橋險被考倒

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天出席「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，與年輕世代坐下來一同探討金門的未來展望。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天出席「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，與年輕世代坐下來一同探討金門的未來展望。記者蔡家蓁／攝影

金門縣青年發展中心今天在金門大學舉辦「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」論壇，與年輕世代坐下來一同探討金門的未來展望，金門縣長楊鎮浯表示，青年論壇是一個好開始，希望之後有更多在金門這塊土地上的青年，能踴躍提想法和看法，讓公部門的做法貼近青年朋支。

這場青年論壇，現場吸引超過百位青年參與，包括國家發展委員會國土處副處長呂登元、金門同鄉會榮譽理事長李台山、金門大學校長陳建民、楊鎮浯及古洋樓金門地方創生基地執行長蔡志舜等，與縣府主官管與會。

楊鎮浯表示，金門的產業以金酒和觀光為兩大主軸，但產業的單一性存在高風險，他上任後積極推動「跨境電商物流」和「大健康產業」，並思考如何協助年輕人就業、創業，相信透過年輕人的加入，可以加強金門產業的多元性和傳統商家的轉型。

會中提問熱烈，有學生問，金門大橋即將通車，會對小金門造成什麼影響?楊鎮浯表示，大橋是鄉親引頸期盼的大事，預計今年底通車，過去小金門因交通不便，缺乏醫療資源和基礎設施，未來大橋將加強大小金門間的便捷性，讓小金門的民眾可獲得更妥善的照顧。

此外，也有學生認為，要讓金大學生待在金門發展，必須縮短學用落差和解決居住問題，楊鎮浯回應，金門大學的長期照護學系和海洋與邊境管理學系都是依據在地需求開設，學生的出路都有良好發展，縣政府現在也規劃「尚義社會住宅」的興建，將減輕租屋成本，讓外地青年及金大學子畢業後願意在金門發展。

楊鎮浯最後強調，金門在進步，時代在變革，金門要迎接嶄新的挑戰，感謝所有參加的朋友，集思廣益為金門提出多元的發展策略，未來青年的力量，是驅使金門成長的動力，也希望大家能夠繼續攜手為這片土地貢獻一己之力。

金門縣青年發展中心執行長翁紹輝表示，論壇會以對談的方式，讓台下青年與縣長面對面一同思索金門未來該何去何從，並請到3位青年代表分享個人經驗。此次論壇將以「金門未來產業願景」、「金門房價高漲」、「低碳示範島」、「學用落差困境」、「金門旅遊新契機」五議題為主軸。

金門縣長楊鎮浯表示，他上任後積極推動「跨境電商物流」和「大健康產業」，並思考如何協助年輕人就業、創業，相信透過年輕人的加入，可以加強金門產業的多元性和傳統商家的轉型。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，他上任後積極推動「跨境電商物流」和「大健康產業」，並思考如何協助年輕人就業、創業，相信透過年輕人的加入，可以加強金門產業的多元性和傳統商家的轉型。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天出席「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，與3位年輕人代表合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯今天出席「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，與3位年輕人代表合影。圖／縣府提供
金門縣青年發展中心今天在金門大學舉辦「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，與年輕世代坐下來一同探討金門的未來展望。記者蔡家蓁／攝影
金門縣青年發展中心今天在金門大學舉辦「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，與年輕世代坐下來一同探討金門的未來展望。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天出席「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，會後與年輕人合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯今天出席「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」論壇，會後與年輕人合影。圖／縣府提供

金門大橋 青年 楊鎮浯

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