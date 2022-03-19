所會失和 小琉球公營交通船停航
航行小琉球、東港的公船，由於鄉公所送審350萬元提案沒附細目款項遭鄉代會否決，今天起停航，由於使用公船多數是通勤的學生和上班族，今天假日，影響不大。
屏東唯一的離島小琉球不論通勤或旅遊，往返全都仰賴船舶，唯一的公營交通輪「琉興公司」，當初為擔負鄉親通行任務而設，也是現今6間交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，且居民票才新台幣60元，是不少小琉球人依賴的通勤方式。
由於鄉公所送代表會審核的追加款項350萬元沒有附細目款項，遭鄉代會否決，鄉公所以沒錢支付員工薪水及加油為由，16日宣布今天起停航，並委託聯營交通船支援早上6時30分東港開往小琉球、早上7時小琉球開往東港的船班，提供通勤的學生及上班族搭乘。
今天停航首日是假日，一般遊客居多，多使用民營船，因此，公船停駛受影響不大。
代表會主席陳慶豐接受中央社記者訪問時表示，代表會22日、23日和24日將召開臨時會，24日將審350萬元的細目款項，如果通過，應該25日公船就可復航。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言