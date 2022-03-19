所會失和 小琉球公營交通船停航

中央社 / 屏東縣19日電

航行小琉球東港的公船，由於鄉公所送審350萬元提案沒附細目款項遭鄉代會否決，今天起停航，由於使用公船多數是通勤的學生和上班族，今天假日，影響不大。

屏東唯一的離島小琉球不論通勤或旅遊，往返全都仰賴船舶，唯一的公營交通輪「琉興公司」，當初為擔負鄉親通行任務而設，也是現今6間交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，且居民票才新台幣60元，是不少小琉球人依賴的通勤方式。

由於鄉公所送代表會審核的追加款項350萬元沒有附細目款項，遭鄉代會否決，鄉公所以沒錢支付員工薪水及加油為由，16日宣布今天起停航，並委託聯營交通船支援早上6時30分東港開往小琉球、早上7時小琉球開往東港的船班，提供通勤的學生及上班族搭乘。

今天停航首日是假日，一般遊客居多，多使用民營船，因此，公船停駛受影響不大。

代表會主席陳慶豐接受中央社記者訪問時表示，代表會22日、23日和24日將召開臨時會，24日將審350萬元的細目款項，如果通過，應該25日公船就可復航。

小琉球 東港 上班族

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