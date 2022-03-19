移民署邀金門新住民體驗「公揹婆」文化 逗陣來七逃

「公揹婆」為金門特有民俗陣頭文化表演，每次有重大慶典總會看到他們的身影，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請「金門東門里社區發展協會」文化團體，為新住民分享金門特有裝扮藝術「公揹婆」表演，讓新住民朋友親身體驗在地陣頭文化藝術，也瞭解政府最新法令動態與權益福利等資訊。

金門東門里社區發展協會團主湯繼中說明，「公揹婆」也叫「尪婆陣」，是福建泉州民間街頭傳統表演特色活動，常出現在一些節慶當中，演員利用特殊化妝方式將上半身裝作「婆」，下半身扮做「公」的型態呈現，在沒有固定的規矩與配樂下，由表演者靠自己的創意與發揮來演出。

分享過程中湯繼中以幽默風趣的肢體動作來解說，讓新住民親身體驗陣頭文化中各種角色樣貌，來自泰國的阿芬帶著兒子阿強各自選擇喜歡的裝扮後，現場即興來段泰國版的公揹婆，獲得在場新住民熱烈的掌聲，並開心表示能親身體驗裝扮的感覺非常棒。

這次課程除陣頭文化公揹婆體驗外，金門縣服務站也宣導最新的法令動態，內容包含「外來人口在臺生活諮詢服務熱線自3月起改為1990」、「110學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」、「新式外來人口統一證號」及「多元支付輕鬆付」等內容，透過輕鬆歡樂的方式，讓新住民朋友瞭解政府的最新法令政策。