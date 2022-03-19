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獅子會贈銀髮行動專車 多項服務送至北高雄長輩身邊

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國際獅子會300-E1區今天捐贈一輛銀髮族服務專車，社會局長謝琍琍（右一）到場見證。圖／高市社會局提供
國際獅子會300-E1區今天捐贈一輛銀髮族服務專車，社會局長謝琍琍（右一）到場見證。圖／高市社會局提供

行動式老人文康服務專車可巡迴社區廟口或活動中心服務長輩，就近提供福利諮詢或教學等項服務。為鼓勵長輩多外出走動，國際獅子會300-E1區今天再度捐贈一輛專車造福永安、彌陀等北高雄長者。社會局指出，獅子會累計捐贈4輛車支持社會福利，感謝善心人士挹注資源提升服務量能，讓長輩獲得更多妥適便利服務。

今早國際獅子會300-E1區在中正高工體育場舉辦贈車儀式暨獅子會獅友運動大會，獅友們捐贈的文康車交由高雄市郭吳麗珠社福基金會運用。

獅子會總監蘇英美說，北高雄永安、湖內、梓官、彌陀與茄萣區等海線區域的人口老化比率高，青壯年人口外移嚴重，考量在地長者照顧需求，捐贈巡迴服務專車，鼓勵長輩多外出走動、促進身心健康。

社會局指出，高雄市民國95年起推出「行動式老人文康休閒巡迴服務」，迄今已有6輛服務專車，藉由專車深入寺廟、集會所、各里活動中心、敬老亭或公園等處巡迴服務，主要提供文康休閒、教學、展演、社福諮詢等項目，將服務直接輸送到長輩身邊。

國際獅子會300-E1區今天捐贈一輛專車造福永安、彌陀等北高雄長者。圖／高市社會局提供
國際獅子會300-E1區今天捐贈一輛專車造福永安、彌陀等北高雄長者。圖／高市社會局提供

獅子會 高雄市 老化

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