高市不動產開發公會改選 華友聯董事長陸炤廷接理事長

高雄市不動產開發商業同業公會今午進行理監事改選，選出44名理監事，當選名單多數為建築界新世代，新任理事長由華友聯集團董事長陸炤廷出任，寫下公會創會46年來最年輕理事長紀錄，也具世代交替意味。

高市不動產開發公會第15屆新任理事長陸炤廷今年元月剛滿38歲，是高雄科技大學資管系碩士，現在攻讀高科大商業智慧學院博士班，2013年接下華友聯集團董事長職務，展現新創思維，包括首創售後服務APP，年終幫住戶免費刷油漆，辦年度社區聯誼活動等，凝聚社區住戶情感，對華友聯品牌更加信賴。

高雄市不動產開發商業公會共有657家會員公司、1705名會員代表，不少會員公司二代繼起，近年相繼投入建築業，預備接班。這次公會理監事改選，新當選理監事即不乏二代菁英。陸炤廷自卸任理事長黃炯輝手中接棒，任重道遠。

陸炤廷說，這屆理監事近六成是新人，九成是建商二代，平均年紀不到40歲，他擔任理事長任內，有信心凝聚會員向心力，面對國內缺工、缺料、缺電問題，他規劃與南部各大院校合作，培養建築業所需各項人才，並解決人才斷層的問題。

高雄市不動產開發商業同業公會第15屆理監事當選名單如下：理事長華友聯開發陸炤廷、副理事長光洲建設柯俊吉，常務理事分別為堅山建設許國慶、皇苑建設郭俊毅、隆大營建陳又齊、城揚建設楊品輝、京城建設蔡曜鴻、吉隆建設方啟樟、仰德建設李昇達、浤圃建設蘇姿菁、鼎宇建設張家豪。

理事有崑庭建設陳宜霖、友友建設張雅婷、清景麟開發林聰麟、祥城建設洪振耀、富棣建設黃鴻億、多城國際曾樹木、林旺建設林峰旭、泰嘉開發呂維哲、冠傑建設徐國振、永信建設陳怡均、歐美建設卓昱延、都市建設謝百剛、本業建設陳前佐、亮勳企業黃亮勳、華雄建設劉人豪、一功營造林哲鋒、鵬程建設吳霖懿、三地開發鍾育霖、太璞建設方冠凱、百立建設邱全弘、居興建設林怡妌、明裎建設任勛。

監事召集人居富開發黃証彥，常務監事振美建設翁志賢及欣巴巴事業黃湘允，監事為福懋建設江肇偉、全誠建設董家廷、德旺建設吳柏辰、頌真建設黃頌舜、國產建材梁德興、郡都建設唐承、友眾建設陳信龍、豐鉅開發林政良。