每一件都嘆為觀止 GEORG JENSEN高雄展出絕美珍藏

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
台灣喬治傑生總經理張正勳介紹這次空運來台展出的銀雕藝術品「魚盤」，還需要丹麥女王簽署。記者劉學聖／攝影
台灣喬治傑生總經理張正勳介紹這次空運來台展出的銀雕藝術品「魚盤」，還需要丹麥女王簽署。記者劉學聖／攝影

丹麥皇室御用的百年精品GEORG JENSEN喬治傑生年度春夏銀雕藝術展今天起首度在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。這次展覽除了骨董級珍藏作品，還集結喬治傑生大師銀藝創作以及五大頂尖設計師作品，包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。

台灣喬治傑生總經理張正勳表示這次空運來台展出的銀雕藝術品「魚盤」為現代主義大師漢寧・古柏在1954年設計，外型乍看像是海豚，上下銀皿完美密合無空隙，是特別向丹麥裝飾藝術博物館借展，還需丹麥女王點頭簽署才能來台，張正勳提到，「魚盤」可以客製化製作，但須600個工時、8個工匠純手工打造，隨著全球銀料短缺，預計5月會飆到500萬元。

GEORG JENSEN喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。展出包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。記者劉學聖／攝影
GEORG JENSEN喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。展出包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。記者劉學聖／攝影
GEORG JENSEN喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。展出包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。記者劉學聖／攝影
GEORG JENSEN喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。展出包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。記者劉學聖／攝影
GEORG JENSEN喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。展出包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。記者劉學聖／攝影
GEORG JENSEN喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉行為期2周預約制貴賓鑑賞活動。展出包含餐具、酒杯、器皿等總計約百件銀雕作品，總價逾5000萬元。記者劉學聖／攝影

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