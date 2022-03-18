國寶藝師陳錫煌 高齡90投入布袋戲教學技藝傳承
台灣布袋戲國寶大師陳錫煌，高齡90歲仍持續不倦投入布袋戲教學，教授他精湛的操偶技巧與細膩手藝。在屏東縣政府邀請下，陳錫煌3月18日起在屏東戲曲故事館舉辦「輝煌90技藝傳承：陳錫煌的昨日、今日與明日」展覽，傳達生生不息、世代傳承文化生命力。
出身布袋戲世家的陳錫煌，13歲開始習藝。深感傳統文化保存不易，便致力教學工作坊，秉持有教無類態度，甚至不藏私的將獨門技藝一一傳授。
為保存、推廣布袋戲輝煌藝術，即使年入90陳錫煌每逢周末依然穿梭課堂，教授布袋戲。他擔任台北偶戲館駐館藝術家的11年期間，共有近千名來自各行各業的偶戲愛好者，從國小一年級到七十多歲的阿公、阿嬤，從各級學校教師到各類藝術領域工作者，齊聚一堂學習布袋戲傳統技藝，甚而將其發揚、創新。
縣府文化處表示，本次展覽以昨日、今日與明日三大主軸呈現，「昨日」以傳統概念出發，展品包含陳錫煌老師的刺繡及衣帽作品，修復的台北偶戲館館藏十八尊戲偶，藉由傳統修復技藝的思維，彰顯傳統藝術一筆一畫、一針一線的樸實手感美學。
「今日」以傳承概念，集結陳錫煌推動10多年的掌中技藝傳習計畫的教師及學員創作，展品也包含「大師工藝班」講師林朝儀、林敏惠老師的道具及衣帽作品，以及陳錫煌弟子吳榮昌、賴泳廷的小旦髮飾作品和偶頭雕刻作品。
「明日」以創新為出發，陳錫煌的學員們，展示他們如何以傳統為根基，打破藩籬，替布袋戲藝術創造出別於過往的嶄新樣貌。展覽至111年10月30日止，歡迎民眾參觀。
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