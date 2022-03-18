高市稽查老舊1233棟大廈 即日起開放申請修繕補助

中央社 / 高雄18日電

高雄城中城大樓去年火警釀46死，高市工務局針對轄內老舊和有危險疑慮1233棟大廈執行公安、消防稽查；若民眾有防火門修繕更新需求，即日起也可向工務局申請補助。

高雄市城中城大樓去年10月火警，造成46人罹難，引發各界關注無管委會問題及消防安檢疑慮。市府去年啟動聯合稽查小組，針對轄內老舊以及有危險疑慮1233棟公寓大廈執行公安、消防稽查。受稽查大樓包括防火門、門弓器及推桿損壞或遺失等項目。

高雄市政府工務局今天下午發布新聞稿表示，市府自去年10月15日起組成聯合稽查小組，針對高雄老舊以及有危險疑慮1233棟公寓大廈執行公安、消防稽查。經查有許多大廈防火門損壞或遺失。若未能及時改善，遇火警恐造成火勢擴大延燒及濃煙流竄。

工務局長楊欽富說，市府3月16日公告發布「111年補助老舊公寓大廈防火門修繕及更新實施計畫」，即日起可受理補助申請。這次補助是以補助防火門、門弓器、防火門推桿等，將由工務局派工施作。為確保補助項目符合現況需求，顧及後續施作品質，同時委託專業服務廠商協助調查、監造等服務，以確保補助項目符合相關法令規定。

工務局表示，老舊大樓防火門修繕及更新補助計畫受理至11月30日，有成立管理組織公寓大廈可由管理委員會、管理負責人、或推派住戶代表提出申請。未成立管理組織者，可推派住戶代表或由工務局指定代表提出申請。

公安 高雄市

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