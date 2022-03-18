高市稽查老舊1233棟大廈 即日起開放申請修繕補助
高雄城中城大樓去年火警釀46死，高市工務局針對轄內老舊和有危險疑慮1233棟大廈執行公安、消防稽查；若民眾有防火門修繕更新需求，即日起也可向工務局申請補助。
高雄市城中城大樓去年10月火警，造成46人罹難，引發各界關注無管委會問題及消防安檢疑慮。市府去年啟動聯合稽查小組，針對轄內老舊以及有危險疑慮1233棟公寓大廈執行公安、消防稽查。受稽查大樓包括防火門、門弓器及推桿損壞或遺失等項目。
高雄市政府工務局今天下午發布新聞稿表示，市府自去年10月15日起組成聯合稽查小組，針對高雄老舊以及有危險疑慮1233棟公寓大廈執行公安、消防稽查。經查有許多大廈防火門損壞或遺失。若未能及時改善，遇火警恐造成火勢擴大延燒及濃煙流竄。
工務局長楊欽富說，市府3月16日公告發布「111年補助老舊公寓大廈防火門修繕及更新實施計畫」，即日起可受理補助申請。這次補助是以補助防火門、門弓器、防火門推桿等，將由工務局派工施作。為確保補助項目符合現況需求，顧及後續施作品質，同時委託專業服務廠商協助調查、監造等服務，以確保補助項目符合相關法令規定。
工務局表示，老舊大樓防火門修繕及更新補助計畫受理至11月30日，有成立管理組織公寓大廈可由管理委員會、管理負責人、或推派住戶代表提出申請。未成立管理組織者，可推派住戶代表或由工務局指定代表提出申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言