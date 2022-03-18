金門海廢保麗龍採冷壓減容 處理再升級還可賣錢

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
環保署副署長蔡鴻德（左）與金門縣長楊鎮浯（中）今天親身將保麗龍投入機器，看處理作業。記者蔡家蓁／攝影
環保署副署長蔡鴻德（左）與金門縣長楊鎮浯（中）今天親身將保麗龍投入機器，看處理作業。記者蔡家蓁／攝影

金門1年約有25噸至30噸來自海上的保麗龍垃圾，成為在地頭痛的環保問題。 環保署副署長蔡鴻德今天特別率隊蒞金訪視，並前往大洋區域性一般廢棄物掩埋場，了解海廢保麗龍處理現況，金門縣長楊鎮浯特別感謝環保署協助媒合廠商，引入多元處理模式，讓每年階段每年保麗龍輛，感謝環保署媒合廠商，引入多元處理模式，解決長年以來海廢保麗龍的問題。

蔡鴻德今天偕同率環訓所所長馬念和等一行人抵金，並到大洋掩埋場視導，包括縣長楊鎮浯、金門縣環保局長楊建立、副局長楊忠盛等人都到場陪同說明。

楊鎮浯表示，金門每年海岸清理出20公噸以上海廢保麗龍，暫置於大洋掩埋場已累積200餘噸，一直沒有好的去化方式，只進不出已然成為金門一大隱憂，109年主動積極與企業接洽，研究導入「海廢保麗龍減容貨櫃」，以溶劑溶解方式將海廢保麗龍減容後運台，透過混煉提取技術將塑膠分離，這些改質後的再生塑料可再製造成鍵盤與滑鼠產品，不僅解決長年來海廢保麗龍問題，並建立資源再生利用的循環經濟模式，此為跨出海廢保麗龍處理的第一步，109-110年共計處理25公噸海廢保麗龍。

楊鎮浯指出，但「溶劑法」的處理速度實趕不上清理速度，所幸海廢已成為全球性議題，惠普及樺奕塑膠公司願投入研發，依離島特性研發出全國第一套高效率、低污染、省成本的冷壓減容設施；金門於去年12月完成海廢保麗龍標售事宜(3年150公噸)，成為全國第一個將海廢保麗龍標售縣巿，金門海廢保麗龍處理再升級。

楊鎮浯說，預估這項新技術一年可處理海廢保麗龍50至100公噸，不僅可快速去化原堆置的海廢保麗龍，未來所有操作營運成本及運費皆由廠商支付，金門無需支付任何費用，若每年處理50噸以上約可節省325萬以上處理成本。

蔡鴻德也表示，保麗龍是在海廢中最常見的，且數量真的很多，如何解決海洋廢棄物，重新再使用是重點，他也提及，這幾年在推動海廢標章，如果產品使用海廢用量有到25%，可以發給標章，希望鼓吹更多產品出來。

楊建立指出，環保署補助本縣興建廚餘堆肥處理廠，引進高速醱酵處理設備，減少臭味逸散，改善工作環境，縮短處理時間，提升堆肥品質，將廚餘轉化為有機栽培介質，未來可規劃納入環境教育場所之一，將環保創新、資源利用、循環經濟等觀念傳遞給大眾，深植民心。

環保署副署長蔡鴻德（左）今天前往大洋掩埋場，了解海廢保麗龍處理現況，與金門縣長楊鎮浯（右）一起看壓成磚的保麗龍。記者蔡家蓁／攝影
環保署副署長蔡鴻德（左）今天前往大洋掩埋場，了解海廢保麗龍處理現況，與金門縣長楊鎮浯（右）一起看壓成磚的保麗龍。記者蔡家蓁／攝影
環保署副署長蔡鴻德（右）與金門縣長楊鎮浯（左）今天前往大洋掩埋場，了解海廢保麗龍處理現況。記者蔡家蓁／攝影
環保署副署長蔡鴻德（右）與金門縣長楊鎮浯（左）今天前往大洋掩埋場，了解海廢保麗龍處理現況。記者蔡家蓁／攝影
環保署副署長蔡鴻德（右一）與金門縣長楊鎮浯（右二）今天前往大洋掩埋場，聽取工作人員介紹海廢保麗龍處理現況。記者蔡家蓁／攝影
環保署副署長蔡鴻德（右一）與金門縣長楊鎮浯（右二）今天前往大洋掩埋場，聽取工作人員介紹海廢保麗龍處理現況。記者蔡家蓁／攝影

保麗龍 金門 楊鎮浯

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