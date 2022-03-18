金門中正國小辦校慶 楊鎮浯宣布全面推校園空氣清淨系統

中正國小今天舉辦創校107週年校慶，除了校慶慶祝大會外，學校也舉辦一至五年級趣味競賽、六年級跳蚤市場等活動，金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，考量PM2.5對身體的危害，會再研擬更佳的校園內空氣清淨系統，並全面來推動。

中正國小校慶因疫情關係不開放校友及家長參與，只邀請少數貴賓參加，但學校以線上直播及同步錄影的方式讓無法參加的家長可以透過網路觀看慶祝活動。

包括縣長楊鎮浯、教育處處長黃雅芬、金城鎮代會主席陳天成、校友會理事長許燕輝、示範中心第十八屆理事長沈素英等人出席慶祝活動，一同祝賀中正國小生日快樂。

楊鎮浯表示，今天很開心再度回到母校，祝賀中正國小生日，回顧百餘年的歷史，中正國小可說是壽與國同，也與金門縣設縣同一時間，他提到，過往中正國小不論是語文、音樂、體育，都是全方面發展，體現在全國碩果僅存的鼓吹陣傳統技藝，連續七年榮獲全國特優；環境教育、科展、國樂、管樂等，今年更在閩南語情境演說奪得特優。

楊鎮浯也說，縣府這幾年在基礎學力、國教本質、校園建設投入很多，以中正國小來說，108年西棟至美樓落成、109年建置社區共讀站、110年完成龍鳳呈祥遊樂場，對於學校的建設還會繼續投入。此外也會注重孩童的健康，對於PM2.5對身體的危害，會再研擬更佳的校園內空氣清淨系統，這些縣政府能做的會努力做，但最重要的還是第一線最辛苦的教育園丁，培育這群小樹苗。