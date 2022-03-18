動物死屍曝曬惡臭難聞 金門防疫所加強消毒

金門縣動植物防疫所今天表示，新塘垃圾掩埋場已飽和，全縣動物屍體都送到防疫所焚化，但過多的屍體無法全數焚化，冰庫也容納不下，被迫露天暫置，已運轉最大焚化量，並加強消毒消臭。

金湖鎮民劉時榮今天到防疫所抗議表示，連日來的動物屍臭味，讓附近住戶「凍未條」，連多年國小和松柏園住民都受波及；他並出示照片指出，動物屍體都曝曬在地上，憂心屍水流入地下水，影響民眾健康，要求防疫所焚化爐遷移火 。

防疫所長樊德正受訪表示，為處理小三通農畜違禁產品及走私活體動物、犬貓焚化，防疫所在民國90年興建小型焚化爐（M01），原本主要處理小型動物屍體，但自95年起地區常發生隨處棄置廢死畜禽影響環境等情事，且因新塘掩埋場收納大型動物的容量有限，防疫所增設中型焚化爐（M02）1台，收受處理一部分地區中大型廢死畜禽。

樊德正說，由於新塘垃圾場已經飽和，不再收受動物屍體，全縣動物屍體目前都送到防疫所焚化，估計每年焚化量約由45噸提升到120噸。

樊德正說，防疫所目前收受的動物屍體都放置冰庫，但有時短時間送入的動物屍體過多或體型過大，冰庫無法容納，會採露天暫置；對民眾的陳情，防疫所已連續運轉焚化作業，以縮短屍體露天暫置時程，並加強環境清理消毒，同時請林務所提供以風倒木產製的生物碳調節吸附不良氣味，降低對環境的影響。