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開議第一天 高雄藍綠議員為日本福食解禁隔空交火

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會多位議員質疑市府如何替市民食安把關，市長陳其邁表示會加強溯源與加強管理及檢驗量能。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議會多位議員質疑市府如何替市民食安把關，市長陳其邁表示會加強溯源與加強管理及檢驗量能。記者徐白櫻／翻攝

政府接連開放萊克多巴胺美豬及日本福島五縣食品，高市議會要求市府提出「高雄市食品安全查驗」專案報告。議員質疑乳製品及嬰兒食品未被要求零檢出，禁萊豬入校園卻未禁福食不合理。市長陳其邁表示，台灣對核食規範標準比國際標準還嚴格，高市府與其他機構合作，一年檢驗量能達1萬件，會加強落實溯源與市場管理。

衛生局長黃志中提出專案報告，藍綠議員互有交鋒，多位藍營議員要求以福食必須「零檢出、設專區、要標示」當訴求，綠營議員則認為，高雄市食品安全的一年檢驗量可達到1萬件，應以科學及理性看待。陳美雅憂心水產品、乳製品及嬰兒食品未被要求輻射零檢出，家長不安心。童燕珍說，台中市做出四項因應措施，高雄卻只能做到加強標示。

陳麗娜說，她不能認同為維持日本經濟交流犧牲國人身體健康，高雄市的食安地圖對福島食品的標示不夠清楚，營養午餐不用萊豬 ，市府應該也要禁止福島五縣食品進入校園，市府若有此指令，能讓所有家長都能安心。

陳其邁回應，會盤點及加強食安地圖資訊，雖然開放福島相關產品，但仍有一些類別禁止輸入或需要檢附雙證，受核汙染的相關食品也在確保安全無虞範圍內，簡單講，學童營養午餐保證一定安全，會加強查驗；所有日本進口食品都要標示都府道縣，可以從標示清楚辨識來源，若沒有標示或偽造不實會從嚴查辦。

林于凱則建議市府應為嬰兒及孩童食安把關，嬰幼兒食品及副食品若驗出銫134、銫137，應增加鍶90抽驗。黃捷說，全世界只剩中國大陸用產地禁福食，福島食品不等於核食，不要一直製造恐慌，這樣只會讓民眾愈來愈混淆，吃一年福食的輻射的暴露量等於一次胸部X光掃描，少於一趟長程飛機，大家要理性。

福島食品 日本經濟 食安

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