議長提不能放任動輒停電 高市府：第一時間要求改善

中央社 / 高雄18日電

高雄市議長曾麗燕今天在議會開幕致詞表示，市府不能放任停電事故動輒發生，應提出有效策略要求台電改善。高市府說，市長陳其邁第一時間已要求台電盡速修復、並提出改善措施。

高雄市議會第7次定期大會今天開幕，議長曾麗燕致詞表示，議會是展現民意的地方，議員關切市民最重視的議題，包括興達電廠停電事故、日本福島地區食品和萊豬進口等食安問題、產業轉型及招商引資、環境污染改善、輕軌和捷運建設等，市長陳其邁都應列為市政推動的第一要務，不能輕忽。

曾麗燕表示，最近台電興達電廠不到1年時間發生3次停電事故，不僅造成市民生活不便，更嚴重影響高雄產業和社會經濟，卻讓全民共同負擔停電損失。議會上週針對停電事故前往興達電廠進行訪視，不分黨派共20名議員前往關切事故原因，提出包括損失賠償、追查事故真相、減煤減碳及策勵改進等意見，卻未見市府人員主動隨行、瞭解，質疑市府是否真正關切停電事故。

曾麗燕說，高雄面臨產業轉型關鍵時刻，智慧科技產業陸續進駐，需要穩定供電，市府不能放任停電事故動輒發生，影響未來產業發展，陳其邁應該透過各種有效策略，要求興達電廠立即改善。

高雄市政府回應，事發第一時間市長陳其邁已經明確表達立場，要求台電盡速修復電網，並提出強化電網管理、分散電網等改善措施。在興達電廠新廠長上任後，陳其邁也立即指派副市長羅達生率領市府團隊前往，就電力穩固、工安、環保等問題，與興達電廠充分交換意見，並對南電北送電網結構與供電穩定性等問題表達關切。

針對停電造成民眾損失部分，高市府也表示，陳其邁已指示法制局、經發局就303停電造成業者災損部分協助業者向台電求償。議會安排視察電廠行程，並尊重議會安排。

停電 陳其邁

延伸閱讀

遭指台南業者抓浪犬丟高雄 南市府澄清無此事

因應福食解禁 陳其邁：高市會提升檢驗量能及加強管理

開議首日 曾麗燕譴責台電、質疑陳其邁是否真關心停電

百桌「宋江大宴」預約爆滿 內門宋江陣25日盛大登場

相關新聞

花東鐵路雙軌 吉安要求路線西移

花東地區鐵路雙軌電氣化11月將動工，花蓮人口稠密的花蓮市、吉安鄉，上百筆私有地因拓寬將徵用，衝擊相當大。縣議會昨召開專案...

金門動物屍臭擾民 防疫所允加強消毒

金門金湖鎮溪湖里民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣屍臭味，苦不堪言，居民劉時榮昨到金門縣動植物防疫所抗議，質疑是來不及焚燒動...

開議第一天 高雄藍綠議員為日本福食解禁隔空交火

政府接連開放萊克多巴胺美豬及日本福島五縣食品，高市議會要求市府提出「高雄市食品安全查驗」專案報告。議員質疑乳製品及嬰兒食...

金門莒光樓內部環境再優化 3月21日起封館施工

「莒光樓」是來金旅客必訪的觀光景點之一，不僅是金門的精神地標，也是金門最美的建築物。縣府為優化內部展間環境，特邀請專家學...

注意！明起至5月3日 高雄美術館路與中華一路口禁左轉

高雄輕軌美術館路段工程持續推進鋪軌。捷運工程局表示，明天（3月19日）起，鼓山區美術館路與中華一路口第二階段交維施工至5...

金門動物屍臭味擾民 民眾到防疫所抗議要求改善

住在金湖鎮溪湖里的民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣的屍臭味，村民苦不堪言，村民劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，質疑因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。