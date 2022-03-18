議長提不能放任動輒停電 高市府：第一時間要求改善

高雄市議長曾麗燕今天在議會開幕致詞表示，市府不能放任停電事故動輒發生，應提出有效策略要求台電改善。高市府說，市長陳其邁第一時間已要求台電盡速修復、並提出改善措施。

高雄市議會第7次定期大會今天開幕，議長曾麗燕致詞表示，議會是展現民意的地方，議員關切市民最重視的議題，包括興達電廠停電事故、日本福島地區食品和萊豬進口等食安問題、產業轉型及招商引資、環境污染改善、輕軌和捷運建設等，市長陳其邁都應列為市政推動的第一要務，不能輕忽。

曾麗燕表示，最近台電興達電廠不到1年時間發生3次停電事故，不僅造成市民生活不便，更嚴重影響高雄產業和社會經濟，卻讓全民共同負擔停電損失。議會上週針對停電事故前往興達電廠進行訪視，不分黨派共20名議員前往關切事故原因，提出包括損失賠償、追查事故真相、減煤減碳及策勵改進等意見，卻未見市府人員主動隨行、瞭解，質疑市府是否真正關切停電事故。

曾麗燕說，高雄面臨產業轉型關鍵時刻，智慧科技產業陸續進駐，需要穩定供電，市府不能放任停電事故動輒發生，影響未來產業發展，陳其邁應該透過各種有效策略，要求興達電廠立即改善。

高雄市政府回應，事發第一時間市長陳其邁已經明確表達立場，要求台電盡速修復電網，並提出強化電網管理、分散電網等改善措施。在興達電廠新廠長上任後，陳其邁也立即指派副市長羅達生率領市府團隊前往，就電力穩固、工安、環保等問題，與興達電廠充分交換意見，並對南電北送電網結構與供電穩定性等問題表達關切。

針對停電造成民眾損失部分，高市府也表示，陳其邁已指示法制局、經發局就303停電造成業者災損部分協助業者向台電求償。議會安排視察電廠行程，並尊重議會安排。