嘉義布袋與澎湖藍色公路重啟航線 預估旅客將回流

中央社 / 嘉義縣18日電

嘉義布袋與澎湖海上藍色公路今天重啟航線，雲豹客輪上午有100多名旅客搭乘前往澎湖；港務公司指出，清明連假10艘客輪船票幾乎售完，今年COVID-19疫情趨緩，預估旅客將回流。

每年都因東北季風在冬季停航的布袋、馬公客輪航線今天復航，雲豹客輪上午10時30分載了100多名旅客前往澎湖，啟航前特別放煙火慶祝。

台灣港務公司布袋管理處告訴中央社記者，去年因COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情關係，旅客人數大減，今年疫情趨緩，預估旅客會回流，可望恢復以往整年約60萬人次的榮景。目前清明連假10艘客輪船票幾乎售光，規劃加開船班。

另外，為提升離島客運服務，台灣港務公司與交通部航港局合作，編列新台幣2.38億元打造現代化布袋港旅客服務中心，預定5月16日舉辦啟用典禮。

台灣港務公司布袋管理處長鄭俊華接受媒體聯訪表示，旅客服務中心經過2年施工已完成，今天開始試營運，設置現代化櫃台，還有親子遊戲空間，舒適、便利，歡迎民眾多多利用，一起到澎湖促進觀光。

澎湖 疫情

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