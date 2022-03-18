遭指台南業者抓浪犬丟高雄 南市府澄清無此事

中央社 / 高雄18日電

高雄市議員今天表示，疑有台南市府委外的捕捉流浪狗業者在台南抓狗後到高雄棄置。台南市政府回應，並未委外捕捉流浪狗，捕獲犬隻會在結紮剪耳後原地回置。

高雄市議會今天開議，高雄市長陳其邁一早拜會3大黨團及正副議長。拜會議長曾麗燕時，仁武大社區國民黨議員許慧玉陳情指，原縣區有些民眾會餵食流浪犬，造成環境髒亂等困擾，也有民眾為閃避動物發生車禍、受傷，事後卻無法求償。

民進黨議員江瑞鴻則說，他聽聞從事寵物殯葬業者表示，有台南業者會將捕捉到的流浪狗跨區棄置高雄，被抓過的犬隻警覺性與攻擊性更強，恐造成地方安全問題，盼市府注意。

陳其邁現場表示，會要求農業局加強流浪動物管理。

台南市動物防疫保護處副處長洪振凱告訴中央社記者，台南市動保處專設動物管制隊捕捉流浪狗，未委外捕捉，流浪狗一旦捕獲，暫時收容在善化區及南區灣裡的動物之家，再植入晶片。

洪振凱說，流浪狗植入晶片後點交給動保團體，且附上流浪狗捕捉地點等基本資料，由動保團體對流浪狗結紮及剪耳等作業，一切就緒後，流浪狗原地回置，不能異地移置，以確認流浪狗行跡。

高雄市政府動保處副處長段奇漢接受中央社記者電訪說明，近期沒有接獲類似事件通報。但大社區觀音山附近有不少愛爸、愛媽會餵食，流浪犬一直生，數量不少。近年來動保處協助用圍籬捕捉、結紮，若是會咬人追車的問題犬隻會移除安置，其他犬隻則安排原地野放。

流浪狗 台南 高雄市

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