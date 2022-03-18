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金門莒光樓內部環境再優化 3月21日起封館施工
「莒光樓」是來金旅客必訪的觀光景點之一，不僅是金門的精神地標，也是金門最美的建築物。縣府為優化內部展間環境，特邀請專家學者進行審議討論，啟動內部空間設計優化，將於3月21日起暫停開放，進行內部環境改善，預計於今年7月完工。
縣府表示，此次改善計畫，將以全新姿態亮相，盼提升內部空間利用並突顯莒光樓本身建築物的力量，其內容包括1、2樓空間粉刷、門窗補強、部分設施拆除、調整參訪動線、展示及擺設簡潔化，經綜合評估為維護施工安全，將採封閉工區方式進行，除內部暫停開放外，周圍區域不受影響，遊客及民眾仍可照常活動休憩，施工期間若有相關設施未臻完善或規劃不妥之處，也歡迎民眾指正，縣府將督促施工廠商改善。
觀光處處長丁健剛表示，莒光樓建於西元1952年是金門最經典的建築地標之一，建築物本身就是一件絕美藝術品，今年適逢落成70周年，縣府也籌劃舉辦慶祝活動，希望透過此次整理，除了讓莒光樓風華再現，亦提供遊客耳目一新的旅遊體驗環境。
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