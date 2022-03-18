澎湖藝文雙展 大象阿沛與二呆耕耘20日起展出

中央社 / 澎湖縣18日電

國立台灣博物館典藏大象「林旺」的好友「阿沛」骨骼，20日起將首度移師澎湖展覽，而二呆藝館「開館30年特展-耕耘」展覽也同步展出，為澎湖博物館慶系列活動暖身。

澎湖文化局長洪棟霖表示，「大象崛起」與「開館30年特展-耕耘」2大藝文特展，20日起分別在澎湖化石館及二呆藝館展開，也揭開澎湖博物館2022年序幕，接下來還有「澎湖生活博物館館慶」及「澎湖博物館月」等系列活動。

「大象崛起」特展，是國立台灣博物館首度對外移展，耗費大工程，順利在澎湖化石館完成，現場有史前生物演化及滅絕過程等展出，而主展區最佳男主角是大象「阿沛」的骨骼，也正是大象「林旺」的好友。

二呆藝館「開館30年特展-耕耘」，展示趙同和（二呆）民國39年來台後，首創作的台灣農村景色，由於時隔超過一甲子，彭雪芳修復師以1個月時間，重新完成的二呆「耕耘機」，真跡與修復的耕耘作品同步展出。

澎湖 博物館 大象

延伸閱讀

影／全新布袋港旅客服務中心啟用 旅客:大開眼界太棒了

2月寒害重創在地漁業 澎湖放流魚苗充裕漁源

布袋商港旅客服務中心周五試營運 雲豹客輪開航澎湖

擱淺澎湖4個多月 巴拿馬籍信燕輪可望5月拖離

相關新聞

花東鐵路雙軌 吉安要求路線西移

花東地區鐵路雙軌電氣化11月將動工，花蓮人口稠密的花蓮市、吉安鄉，上百筆私有地因拓寬將徵用，衝擊相當大。縣議會昨召開專案...

金門動物屍臭擾民 防疫所允加強消毒

金門金湖鎮溪湖里民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣屍臭味，苦不堪言，居民劉時榮昨到金門縣動植物防疫所抗議，質疑是來不及焚燒動...

開議第一天 高雄藍綠議員為日本福食解禁隔空交火

政府接連開放萊克多巴胺美豬及日本福島五縣食品，高市議會要求市府提出「高雄市食品安全查驗」專案報告。議員質疑乳製品及嬰兒食...

金門莒光樓內部環境再優化 3月21日起封館施工

「莒光樓」是來金旅客必訪的觀光景點之一，不僅是金門的精神地標，也是金門最美的建築物。縣府為優化內部展間環境，特邀請專家學...

注意！明起至5月3日 高雄美術館路與中華一路口禁左轉

高雄輕軌美術館路段工程持續推進鋪軌。捷運工程局表示，明天（3月19日）起，鼓山區美術館路與中華一路口第二階段交維施工至5...

金門動物屍臭味擾民 民眾到防疫所抗議要求改善

住在金湖鎮溪湖里的民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣的屍臭味，村民苦不堪言，村民劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，質疑因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。