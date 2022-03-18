澎湖藝文雙展 大象阿沛與二呆耕耘20日起展出

國立台灣博物館典藏大象「林旺」的好友「阿沛」骨骼，20日起將首度移師澎湖展覽，而二呆藝館「開館30年特展-耕耘」展覽也同步展出，為澎湖博物館慶系列活動暖身。

澎湖文化局長洪棟霖表示，「大象崛起」與「開館30年特展-耕耘」2大藝文特展，20日起分別在澎湖化石館及二呆藝館展開，也揭開澎湖博物館2022年序幕，接下來還有「澎湖生活博物館館慶」及「澎湖博物館月」等系列活動。

「大象崛起」特展，是國立台灣博物館首度對外移展，耗費大工程，順利在澎湖化石館完成，現場有史前生物演化及滅絕過程等展出，而主展區最佳男主角是大象「阿沛」的骨骼，也正是大象「林旺」的好友。

二呆藝館「開館30年特展-耕耘」，展示趙同和（二呆）民國39年來台後，首創作的台灣農村景色，由於時隔超過一甲子，彭雪芳修復師以1個月時間，重新完成的二呆「耕耘機」，真跡與修復的耕耘作品同步展出。